Legyen-e nemzetközi minimuma a gazdasági és szociális normáknak?

Enyhe hullámverést okozott a napokban egy MTI hír, ami reagálásra késztette az elemzőket (lásd „Fájna az Orbán-kormánynak az egységes európai minimálbér”). Eszerint Portóban, ahol uniós tanácskozást tartottak a közös szociális politika jövőjéről, a magyar innovációs és technológiai miniszter megbeszélést folytatott az osztrák munkaügyi miniszterrel; a hírügynökség szerint egyetértettek abban, hogy a két ország különbözősége miatt nem célszerű Brüsszelből szabályozni az egységes minimálbért az EU-ban.

Ez úgynevezett mínuszos hír a sajtó nyelvén, hiszen valójában nem történt érdemi esemény. A magyar közvélemény azonban nagy érdeklődéssel figyeli a minimálbérrel kapcsolatos híreket, nem függetlenül attól, hogy a mi fejlettségi (fejletlenségi), gazdaságszerkezeti és etikai szintünkön igen sokan élnek hivatalosan (és elég sokan a valóságban is) a törvényes minimálbérből. Minálunk tehát sokaknak rossz hír, hogy a magyar kormány nem lelkesedik a minimális bértarifa egységes európai szabályozásáért, mert úgy érzik, még messzebbre kerül a decens munkajövedelem álma.

Azonos munkáért - azonos bért! Ezt követelték a magyar Audi dolgozói korábban a német vezetőktől (Fotó: MTI/Krizsán Csaba) Azonos munkáért - azonos bért! Ezt követelték a magyar Audi dolgozói korábban a német vezetőktől (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Azt most tegyük félre, hogy „Brüsszel” megint csak úgy megszokásból került be az MTI szövegébe. Ha a Tanács, vagyis a tagállamok felső vezetőiből álló testület dönt valamiről, az helyileg lehet Brüsszel, de lehet Portó, mint most, lehet Maastricht, Tartu vagy akár Debrecen; a nagy döntések a tagállamok fővárosában dőlnek el. Akkor is, ha a döntés alapjául szolgáló dokumentum megszerkesztését a Bizottság („Brüsszel”) végzi el.

Az sem hírértékű, hogy az osztrák munkaügyi miniszter szintén szkeptikusan áll az ügyhöz, noha egészen más ok miatt, mint a magyar munkaügyi miniszter (ha lenne ilyen – de egy ideje nincs, kellene pedig).