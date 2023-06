Semjén Zsolt magánakciója lehetett a hadifoglyok menekítése

Az egész szabadulás/szabadítás Semjén Zsolt kizárólagos felügyeletével történt, senkit nem avattak be a kormány részéről, amelynek egyébként a felelősségi körébe tartozott volna egy ilyen, három országot is érintő, diplomáciailag rendkívül kényes lépés előkészítése és megszervezése - írja a Szabad Európa négy egymástól független, kormányzati, diplomáciai forrásokra hivatkozva.

Forrásaik szerint az Orosz Ortodox Egyház magyarországi vezetője, Hilarion Alfejev metropolita, Kirill orosz pátriárka bizalmasa először Soltész Miklóst, a Miniszterelnökség egyházügyi államtitkárát értesítette a lehetőségről. A KDNP-s képviselő szólt Semjén Zsoltnak, a pártelnök, miniszterelnök-helyettes pedig maga vette kézbe a szabadítás megszervezését. Ezt egyébként az egyházvezető orosz kormányzati jóváhagyás nélkül biztosan nem tehette meg.

Semjén Zsolt magánakciózott? Fotó: MTI/Kovács Tamás

A lap szerint az érintett felelős kormánytagok részéről komoly a felháborodás a történtek miatt több szempontból is. Egyrészt – bármennyire is mélyponton vannak a magyar–ukrán kapcsolatok – egy ennyire kényes ügyben vélhetően történt volna információcsere Budapest és Kijev között valamilyen formában, ha nem magánakcióról van szó. Másrészt egy megfelelően előkészített fogolyszabadítás mindenképpen pozitív PR-értékkel bírt volna a kormánynak. Ehelyett két nyilatkozatnál több nem volt az ügyben. Az egyik forrás ezt annak tudja be, hogy „miután mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar kormányt miniszterelnök-helyettesi szinten lehet manipulálni Oroszországból”, a kabinet egyszerűen a csendben maradás stratégiáját választotta, abban bízva, hogy minél hamarabb feledésbe merül az ügy. Arról, hogy most hol van a kiszabadított foglyok, egyik informátornak sem volt információja.