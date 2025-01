Ebben villában nyílik a Nemzeti Fotóművészeti Múzeum

Eredetileg egy módos kereskedő földszintes lakóháza állt a telken. 1894-ben miután a Klösz család megvásárolta az ingatlant, Schubert Ármin és Hikisch Lajos tervei alapján egy neoklasszicista villát emeltetett rá. A kétemeletes épületben az első szint a családi élet színterévé vált, a felső szintet üvegtetővel és üveghomlokzattal Klösz műterme foglalta el. A családi vállalkozás idővel egy nyomdával is bővült, ami szintén itt működött. A második világháború után évtizedeken át itt készültek a Offset és Játékkártya Nyomda termékei és időközben jelentősen kibővítették az épületet. A rendszerváltás után irodaházként használták a villát.

A kiválasztott cégnek jelentős bontási munkálatokat kell majd elvégeznie, amely a falakat, a födémeket és az álmennyezeteket is érinti.

Az épületet a Városliget Zrt. vásárolta meg, hogy otthont teremtsen a magyar fotóművészet számára, és méltó környezetet biztosítson a hazai fotótörténet mintegy hétszázezer műtárgyat számláló gyűjteményének bemutatásához. A rekonstrukciós munkálatok elvégzésére február elejéig lehet jelentkezni a tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében — számol be róla a Magyar Építők.

