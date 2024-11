Nagyot lép a Nemzeti Színház katonakultúrában

Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára és Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója írta alá a megállapodást kedden a Stefánia Palotában — jelentette az MTI.

Célunk és feladatunk az olyan alapvető értékek bemutatása és átadása a fiataloknak, mint a hazafiasság vagy a bajtársiasság, amelyek hozzájárulnak az egyén nemzeti identitástudatának és kötődésének elmélyítéséhez, a haza és a honvédelem iránti elköteleződés kialakításához – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Meggyőződésünk, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Színház között létrejövő együttműködés a katonakultúra népszerűsítéséhez is hozzájárul, emellett pedig nemzedékek erkölcseit formáló és világképét pozitív eszményekkel telítő programok megvalósítását szolgálja – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Ugyanazt a célt szolgálják

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója köszöntőjében felidézte: a Nemzeti Színházat és a Honvédelmi Minisztériumot az kapcsolta össze, hogy felismerték: mindketten ugyanazt a célt szolgálják. A felnövekvő generációkat szeretnék hazaszeretetre, a haza szolgálatára nevelni. Hozzátette: ez a cél lebegett a szemük előtt, amikor a Nemzeti Színházat újrafogalmazták, és ezért kerültek repertoárra olyan előadások, mint a már említett Egri csillagok, a János vitéz, vagy az első világháborús magyar honvédek hősiességét felidéző Fekete ég – Molnár Ferenc: A fehér felhő című előadás is. Vidnyánszky Attila rámutatott: a Nemzeti Színház a zászlajára tűzte, hogy olyan előadásokat mutasson be, amelyekben azonosulni lehet a főszereplővel, és amelyekkel olyan értékeket tudnak közvetíteni, amelyek a hazát is építik – mondta.

Az együttműködés aláírásakor Czermann János helyettes államtitkár kiemelte: idén a honvédelmi tárca a kulturális területeken is hosszú távú tervezésbe kezdett. Az idén indították el a hangszerbeszerzési programot, a következő hónapokban indul a könyvtárreform, illetve azoknak a csapatmúzeumoknak a fejlesztése is, amelyek kiemelkedő identitáserősítő szereppel bírnak – tette hozzá.