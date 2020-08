A kormány fogja leállítani a magyar bajnokságokat, ha szükséges

Arról, hogy mekkora gondot jelent a magyar sportban a járvány (több bajnokságban, több csapatot érintően kerültek napvilágra fertőzéses esetek, ráadásul egyes bajnokságokban, mint a jégkorong, sárga besorolású külföldi - romániai - csapatok is részt vesznek), és mit tervez ez ügyben a kormány, a legutóbbi Kormányinfón kérdeztük Gulyás Gergelyt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy alapvetően a szakszövetségek vannak döntési helyzetben a bajnokságok lebonyolítását - felfüggesztését vagy halasztását - illetően, de amennyiben a helyzet megkívánja, a kormány fog intézkedni. Ez értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy a kormány kész leállítani a még el sem indult, vagy alig pár fordulóval elkezdőtött bajnokságokat, ha megkívánja a helyzet.

Szintén tegnap jelent meg a Magyar Közlöny, amelyben pedig a sportesemények megrendezésére vonatkozó járványügyi intézkedésekről rendelkezett a kormány. Ennek lényege, hogy a magyar állampolgársággal nem rendelkező, piros vagy sárga besorolású országból érkező, meghívólevéllel, versenyengedéllyel rendelkező sportolók, sportszakemberek, vagy a sportesemény megrendezésében közreműködő személyek csak akkor léphetnek be Magyarország területére, ha a belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommmal elvégzett, negatív eredményű SARS-CoV-2 tesztet tudnak felmutatni.

Mostanra azonban enyhültek ezek a feszültségek, és ennek jelét vélik felfedezni Norvégia átsorolásában is. Norvégiában az elmúlt napokban 50-150 közötti új esetszámot regisztráltak a WHO adatai szerint, a halálesetek száma nullára csökkent. Eddig összesen 10 111 esetszámot rögzítettek a járvány ideje alatt és 262-en haltak bele a vírus okozta betegségbe. Magyarországon fele ennyi esetszámra két és félszer több elhalálozás jutott.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!