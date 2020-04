Érettségi koronavírus idején: alig van, aki támogatná

A kormány kijelentette, hogy megtartják az írásbeli érettségi vizsgákat május 4-től, a különböző szervezetek és pártok azonban folyamatosan tiltakoznak. Mindeközben az Innovációs és Technológiai Minisztérium friss javaslata szerint a szakképzésben vizsgázók is májusban adhatnak számot tudásukról speciális feltételek között.

Aki támogatja az írásbeli gyors kiírását és megszervezését, az a Magyar Rektori Konferencia, amely szerint a felsőoktatási felvételi érdekében is fontos, szerintük ez a módszer objektívebb eredményeket hoz, mint az esetlegesen a korábbi év végi jegyekből képzett átlag.

Az írásbeli érettségin való személyes megjelenés Magyarországon azért is érdekes, mert Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: számításaik szerint május 3-án tetőzik a hazai járvány. Sok érdekvédelmi szervezet és párt arra keresi és kér választ, hogy akkor másnap jó ötlet-e megkezdeni a vizsgákat?

Még két hete sincs, hogy április 9-én az operatív törzs tájékoztatója előtt Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár bejelentette, hogy korlátozásokkal és speciális szabályokkal, de az írásbeli vizsgákat megtartják a több, mint 80 ezer diák számára. Ezzel ugyan a felére csökkentik az érettségivel kapcsolatos személyes eseményeket, de így is 4500 vizsgaesemény várható.

