Mennyi pénzt bukik az ország a korrupció miatt? - Hadházy Ákos lesz a Klasszis Klubunk vendége

Bár az elmúlt két hétben gyökeresen megváltozott a világ az orosz agresszió miatt, alig több mint négy hét múlva választást tart Magyarország. A kialakult helyzet meglehetősen összetett, köszönhetően annak, hogy sokak szerint az Orbán-kormány az elmúlt 12 évben oroszbarát politikát folytatott, a mostani pedig már az a pont, amikor a kormánynak be kell fejeznie a pávatáncot, egyértelműen oldalt kell választania. Egyebek mellett ez is az áprilisi választás tétje, vagyis, hogy hová tart a jövőben Magyarország: a nyugat vagy a kelet felé - véli az ellenzék.

Hadházy Ákos lesz Klasszis Klubunk következő vendége (Fotó: MTI)

Mindeközben az állami költségvetésből jókora összeget kihasító közmédiát oroszpropaganda közvetítésével vádolja az ellenzék, mely hétvégén tüntetést is tartott a Kunigunda utcában. De mit kezdene az ellenzék hatalomra kerülve a közmédiával? Egyáltalán számítottak arra, hogy ebben a helyzetben sem a hiteles tájékoztatás mellett kötelezik el magukat?

És ha már állami költségvetés: vajon fel lehet-e mérni, hogy a korrupció miatt mekkora összegtől esik el a büdzsé évente? Egyáltalán hogyan, milyen módszerekkel élnek vissza az uniós pénzekkel? Milyen területen a legnagyobb a visszaélések aránya? És miért nincs igazán nagy következménye a kormány zűrös ügyeinek? Ezeket és még sok más kérdést is felteszünk Klasszis Klubunk következő vendégének, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek. Természetesen ezúttal is várjuk olvasóink és nézőink kérdéseit is!

A rendezvény megtekintése ingyenes, csupán egy regisztrációhoz kötött.