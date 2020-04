Mégis elhalasztják az érettségit?

Miközben egyre több kritika éri az írásbeli érettségiről meghozott döntést, a kormányfő kijelentésével még ambivalensebb lett, hogy ha május 3-ra várják a járvány tetőzését, indokolt-e másnap belefogni a magyar nyelv és irodalom rejtelmeibe több, mint 80 ezer diáknak? Mindenesetre tegnap már az érettségi időpontjának mozgathatóságáról is szó esett.

Hogy Magyarország végül melyik csoportba kerül, azt a járvány és a döntéshozók alakítják majd ki, de a wmn.hu írása szerint az olyan világszervezetek, mint "a Világbank és az UNESCO arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet azért különösen megterhelő az érettségiző diákok és családtagjaik számára, mert nem csak a gyerek jövője, hanem élete is a tét".

Ezek után Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is arról beszélt tegnap esti videójában, hogy talán mégis elképzelhető az érettségi időpontjának mozgatása.

Tegnap lapunk is foglalkozott az érettségit kritizáló érdekvédelmi szervezetek és pártok álláspontjainak ismertetésével, sőt, az operatív törzs hétfői tájékoztatóján is úgy fogalmazott Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, hogy nem veszélyes május 4-én megkezdeni az írásbeli érettségi vizsgákat.

