Mindenkiről minden adatot tudni fog az Operatív Törzs

Eddig is kötelező volt a kontaktvizsgálat, de az Operatív Törzs most kapott jogot arra, hogy gyakorlatilag mindenkinek a személyes adatait megkapja a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.

A kedd esti Magyar Közlönyben nem jelentek meg az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett gazdasági intézkedések részletei, viszont az Operatív Törzs nagyon erős jogosítványokat kapott a koronavírus-járvány elleni védekezéshez. Megjelent ugyanis a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló kormányrendelet, amely többek között arról szól, hogy az Operatív Törzs adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely a kérésnek köteles eleget tenni.

"Az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátása céljából jogosult megismerni a koronavírusos megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került, és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek személyazonosító, lakcím- és egyéb elérhetőségi, egészségügyi, valamint a nyilvántartásokban szereplő adatait" - szól a rendelkezés.

Arról nincs benne szó, hogy ezeket az adatokat például mennyi ideig tárolhatják. Ez nagyon sok ember személyes adatát jelenti. Az is felmerül kérdésként, hogy miért csak most kapták meg ezt a jogot, hiszen elvileg eddig is kötelező volt felderíteni minden olyan személyt, aki a valószínűsítetten vagy igazoltan kapcsolatba került a koronavírussal fertőzött személlyel a tünetek fennállása idején.

A Központi Operatív Törzs kijelölt szakemberekből álló állománnyal működik. Tagjai a rendőrség, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a büntetés-végrehajtási szervezet, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományából kerülnek ki. Az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője például Lakatos Tibor rendőr ezredes.

Szintén a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a kormány felhatalmazta a közlekedésért felelős minisztert, hogy egyedi határozatban a közlekedés biztosítását szolgáló eltérő rendet, közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapítson meg. Ez a miniszter Palkovics László, az ITM korábban már el is rendelte például, hogy koronavírus-járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a folyamatos áruellátás érdekében a nehéz tehergépkocsik visszavonásig hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a hazai utakon. A kamionstop az ünnepek körüli munkaszüneti napokon, így húsvétkor sem lesz érvényben.