Nagy Márton őrjönghet: egy újabb kormányzati lufi pukkadt ki

A gazdasági tárca azt is írja, nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra tavaly összesen 6853,9 milliárd forintot fordítottak. A költségvetésben a Nyugdíjbiztosítási Alap nagyságrendileg 6000 milliárd forint ilyen jellegű kiadással számolt. Tizenharmadik havi nyugdíjra a tervezett 449 milliárd forint helyett 520,2 milliárd forint ment.

Mi is az az államháztartási hiány?

Mára a kormányzat is elismerte, nem volt tartható.

A kabinet egyébként év közben folyamatosan tolta felfelé a hiánycélt, az eredetileg tervezett 2,9 százalékról az év utolsó időszakára 4,5 százalékra emelték, ezt az értéket még az október eleji, Geszten tartott Kormányinfón is tarthatónak gondolta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

