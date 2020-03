Napok kérdése és kiköltözik a belgyógyászati klinika a Kútvölgyiből

A koronavírus szomorú apropó az orvosi bérek rendezéséhez

A háziorvosok több, mint fele 60 év feletti, ezzel ők maguk is veszélyeztetett korosztály, akik nem is rendelkeznek megfelelő védőfelszereléssel. Most, a járványt megelőző szakaszban még rájuk hárul a betegekkel való első lépés, de ha járványhelyzetet hírdetnek, akkor a Magyar Orvosi Kamara ígéretet kapott arra, hogy más megközelítésű protokoll lesz, ahol már az alapellátásnak lesz nagyobb szerepe.