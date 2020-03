Így csalták ki az idős magyarok szűkös megtakarításait az ukrán call centeresek

Egy kijevi call center munkatársai világszerte vertek át embereket, akiknek jól hangzó, de nem létező befektetések ígéretével csalták ki a pénzüket. A sztorit magyarul a Direkt36 írta meg, szövegüket mi is közöltük. A cikk a 444.hu-n megjelent folytatása még közelebb hozza a történetet: a lap felkutatta a magyar áldozatokat, akik elmesélték, hogyan működik a csalás lélektana és mi a legrosszabb az egészben.

Illusztráció: Pixabay Illusztráció: Pixabay

„Egy férfi mindössze 90 000 forintot helyezett el titkos új bankszámláján... És csak figyelte, ahogy az több, mint 318 millió forintra nő. Olvassa el figyelmesen, mert lehet, hogy ez lesz az életét leginkább megváltoztató cikk!"

Így kezdődött az a hirdetés, amelyet november elején a Facebook dobott fel egy dunántúli magyar nyugdíjasnak, Istvánnak. A hirdetés egy kriptovalutákra épülő fantasztikus befektetési lehetőséget reklámozott, amelyet egy különleges algoritmussal működő szoftver tesz elképesztően nyereségessé. „Isten küldte vagy az ördög. Hányattatott életemet kicsit rendbe hozni" – mondta István arról, hogy mit érzett, amikor meglátta a hirdetést. A dunántúli kisvárosban élő férfinek sok pénze sosem volt, de egy kis megtakarítása igen, úgyhogy regisztrált a hirdetésben szereplő oldalon. Aztán úgy tűnt, hogy minden a lehető legjobban kezd alakulni.

István két részletben 500 eurót fektetett be egy bróker segítségével, akinek angolos hangzású neve volt és megnyerő modorban csevegett vele telefonon, de soha nem találkoztak vagy látták egymást. Online, a bróker által létrehozott személyes profilján követte egyenlegének változását. A befektetés minden várakozását felülmúlta: három nap múlva már több, mint 12 ezer euró volt a számláján. Aztán István úgy döntött, felveszi a mesés nyereség egy részét. Ez azonban újabb és újabb akadályokba ütközött: az ügyintézők egyre ritkábban válaszoltak a sürgető levelekre, majd elérhetetlenné váltak.

István november és január között összesen félmillió forintot utalt át különböző számlákra, ez volt majdnem az összes megtakarítása. A nyereséghez sosem jutott hozzá és semmi nyoma annak, hogy bárki bármilyen módon befektette volna azt a félmillió forintot, amit átutalt. Még hetekig reménykedett, hogy csak félreértés történt, és egyszer még hozzájuthat a pénzéhez, de valójában egy világméretű csalássorozat áldozatává vált.

Több tucat újságíró, köztük a Direkt36 csapata dolgozott azon az elmúlt két hónapban, hogy felkutassa azt a világ több mint 50 országában élő több száz embert, akikkel egy kijevi call center dolgozói léptek kapcsolatba. Közülük több mint 100-ről sikerült igazolni, hogy hasonlóan szedték rá őket, ahogy Istvánt. A csalásokról a call center egy korábbi munkatársa juttatott el belső dokumentumokat a Dagens Nyheter című svéd laphoz, amelyeket egy nemzetközi tényfeltáró csapat fejtett fel az OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) vezetésével.

Függetlenül attól, hogy a Dunántúlon, Svédország sarkkörön túli északi részén vagy az ecuadori dzsungelben élnek, az átvert emberek története minden országban nagyon hasonló. Jellemzően a Facebookon látott hirdetéseken keresztül találtak rá a befektetésekre, kapcsolatba kerültek angolos vagy nyugat-európai hangzású neveket viselő brókerekkel, hónapokon keresztül fizettek be kisebb-nagyobb összegeket, de amikor megpróbáltak hozzájutni a pénzükhöz, akkor nyoma veszett a korábban készséges és barátságos értékesítőknek.

A Direkt36 23 olyan magyart azonosított, akik hasonló átverés áldozatai lettek, közülük heten nyilatkoztak nekünk. Ők összesen 11 ezer eurót (3,7 millió forintot) veszítettek. Az áldozatok valós száma ennek akár a sokszorosa is lehet Magyarországon, ahogy az általuk elbukott összeg is. A magyaroknál messze nagyobb összegeket is vesztettek egyesek, egy észak-svédországi nyugdíjas férfi például egymaga 12,5 millió forintnak megfelelő koronának mondhatott búcsút.

(Direkt36)