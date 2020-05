Tárgyalás nélkül is átadhatják a hagyatékot a közjegyzők a járvány miatt

Most érdemes albérletet keresni - de mi lesz a bajba jutott bérlőkkel?

Egyre több lakásból, egyre olcsóbban lehet ugyanis válogatni. Ez különösen Budapestre igaz, ahol a külföldiek által hátrahagyott Airbnb-s ingatlanok jócskán növelték a kínálatot. Úgy tűnik, az alacsony ár most a legfontosabb szempont a bérlők számára, ezért cserébe még olyan lakásba is hajlandók beköltözni, amelynek felszereltsége szegényes. Kérdés, a már most is bérleményben lévők is ki tudják-e használni a mostani helyzetet arra, hogy kedvezőbb feltételeket alkudjanak ki.