800 ezer magyarnak lehet életveszélyes a karácsony

Folyamatos kutatás tárgyát képezi, hogy melyek azok az alapbetegségek, amelyek különös kockázatot jelentenek a koronavírus következményei szempontjából - foglalja össze az amerikai járványügyi hivatal (CDC) ajánlását az Action Heller Consulting által kiadott közlemény. Még két éve sincs, hogy a COVID-19 világjárvánnyá vált, ugyanakkor igen nagy számú dokumentált eset áll a kutatók rendelkezésére. Vizsgálat tárgya többek között, hogy egyes betegségekkel mennyire változik a COVID-19 fertőzés és a betegség súlyos lefolyásának esélye.

Az Egyesült Államok egészségügyi minisztériumához tartozó Betegségellenőrzési és -megelőzési Központ folyamatosan közli (és aktualizálja) azoknak a betegségeknek a listáját, amelyek mellett a COVID-19 nagyobb kockázatot jelent.

Két népbetegség is a kiemelt kockázatú betegségek között

A fent említett listán több krónikus tüdőbetegség van, így a COPD és az asztma is. Magyarországon a COPD-s betegek száma elérheti az 500 ezret, az asztmával élők száma pedig meg is haladhatja azt: csak a gondozóhálózatban több, mint 300 ezer asztmával élő embert tartanak nyilván.

A COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) a tüdő visszafordíthatatlan károsodásával és fokozatosan súlyosbodó tünetekkel járó betegség, amelynél gyakorlatilag a tüdő felgyorsult elöregedéséről van szó. A betegség kialakulásának legfőbb oka a dohányzás, de a légszennyezettség, a kémiai anyagoknak való kitettség is előidézheti. A betegség jelenleg nem gyógyítható, de az előrehaladása akár jelentős mértékben is lassítható, és a tünetei enyhíthetőek megfelelő, személyre szabott terápiával és életmódváltással.

Kockázatok az összejöveteleken

Ha figyelembe vesszük, hogy az ünnepi rokonlátogatások során egy ember összesen hány másikkal találkozik, és ehhez hozzávesszük a pozitív tesztek arányát, akkor elmondható, hogy a krónikus tüdőbetegséggel élők nagy része valószínűleg fog találkozni covidos rokonnal az ünnepek alatt, és órákat tölt majd vele egy légtérben.

Egy családi összejövetel során sem lehetetlen jelentősen csökkenteni a fertőzés kockázatát. A távolság tartása, a gyakori szellőztetés, a felületek többszöri fertőtlenítése, a maszk használata mind-mind csökkentik a COVID-19 átadásának veszélyét. De sok szakember ajánlja gyorsteszt elvégzését is a rokoni összejövetelek előtt. Mindenekelőtt pedig itt van az oltás lehetősége.

Számtalan helyről elérhetők hasznos információk a vírus elleni védekezéshez, de egyik forrás sem fogja levenni a felelősséget a vállunkról, amikor arról döntünk, hogy milyen módon védekezünk, és hogy kikkel érintkezünk. Így, ez a cikk sem.

Melyek a COPD szokatlan tünetei?

A COPD-betegség leggyakoribb tünetei közé tartozik a nehézlégzés, amely együtt jár nem múló köhögéssel, fokozott nyáktermeléssel. A légzésfunkció romlása miatt a beteg fáradékonnyá válik, így a betegség előrehaladásával a mindennapi tevékenységek is problémát jelenthetnek, mert a beteg a kisebb terheléseknél is fulladást érez.

A fertőzés kockázatának növekedése miatt különösen fontos, hogy ha egy veszélyeztetett csoportba tartozó ember elkapja a betegséget, akkor az minél hamarabb derüljön ki, hogy megtehesse a szükséges lépéseket. A krónikus tüdőbetegek jó esetben már kapcsolatban vannak egy kezelőorvossal, követnek egy adott terápiát, tisztában vannak az alapbetegségükkel járó tünetekkel és a gyógyszereik esetleges mellékhatásaival.

Ebben a téli és járvány időszakban különös jelentőséggel bír, hogy a COPD kezelésére felírt inhalációs gyógyszereket, melyek hatása akár 24 órán át is tart, mindennap inhalálni kell. Ha a COPD beteg elhagyja a mindennapi inhalációt, fokozott kockázatnak teszi ki magát. Mivel a COVID-19 számos tünete is a légzőszervekben jelentkezik, ezért a megszokott tünetek akár el is fedhetik a kezdődő COVID-19 jeleit. Érdemes átbeszélni a kezelőorvossal, hogy milyen tünetekre kell figyelni, és hogy miként kell reagálni a gyanús jelekre.

A járvány miatt sok esetben nehézkesebbé vált az orvossal való kapcsolattartás, de ebbe nem szabad belenyugodni: a folyamatos orvosi kontroll, az orvos tájékoztatása a betegség fejleményeiről és az általa adott információk - akár éppen a koronavírussal kapcsolatban - elengedhetetlenek a beteg életkilátásainak javítása szempontjából. Ebben a betegek rokonai is sokat segíthetnek, akár a betegek szállításával, akár azzal, hogy lelket öntenek beléjük, és támogatják őket abban, hogy kövessék az előírt terápiát.

A CDC közleménye itt olvasható eredetiben.