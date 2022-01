A Moderna omikron-specifikus vakcinát tesztel, a Pfizer nemkülönben

A Moderna bejelentette, hogy az új, omikronra specializálódott vakcinája a tesztelés második fázisába lépett, adta hírül a Reuters. A bejelentés egy tanulmány megjelenésével esett egybe, amelyik azt mutatta ki, hogy bár a harmadik oltás növeli az antitestek számát az új variánssal szemben is, ennek hatása nagyjából hat hónap után jelentősen csökken. A tanulmány arra az eredményre jutott, hogy az omikronnal szemben az antitestszint csökkenése az oltás után gyorsabban történik, mint a vírus korábbi variációi esetén. A kutatók megállapították, hogy a harmadik Moderna-oltás után az omikron elleni védelem húszszorosára nő négy hét alatt, viszont hat hónap után ez a szint háromszor annyit csökkent, mint amennyit az eredeti vírusvariánssal szemben korábban.

A vakcinák fontosak, de hány kell belőle? - fotó: MTI A vakcinák fontosak, de hány kell belőle? - fotó: MTI

A kutatók ugyanakkor megjegyzik, hogy csak az antitestszintet vizsgálták, más, lehetséges védelmet nem vettek figyelembe, ami egyébként kialakulhat az oltások következtében.

A vállalat 18 évnél idősebbeken teszteli az új vakcináját: egyrészt azokon, akik, már kaptak két dózis Modernát, és olyanokon, akik már három dózist is kaptak. A tervek szerint 300 embert vizsgálnak majd mindkét csoportban.

Egy nagyon hasonló bejelentés

A Pfizer Inc. éppen egy nappal korábban jelentette be az új, hasonlóan omikronra specializálódott vakcinája tesztelését. A Pfizer olyanokon is vizsgálná az új emlékeztetőt, akik még oltatlanok, továbbá két oltást és három oltás kapottakon is. A Pfizer képviselője úgy nyilatkozott : „Annak ellenére, hogy a jelenlegi kutatások és adatok szerint az emlékeztető oltások magas fokú védelmet biztosítanak a komoly megbetegedés és a kórházba kerülés ellen az omikron esetén, fel kell készülnünk arra az esetre is, hogy az oltások hatása csökken. Ezért szükséges, hogy később segíthessük az embereket az omikron és egyéb új variánsok elleni küzdelemben.”

Kapcsolódó cikk A Pfizer megkezdte omikron-specifikus vakcinája tesztelését Az amerikai Pfizer és a német BioNTech kedden közleményben jelentette be, hogy megkezdte a koronavírus omikron változatára kifejlesztett védőoltás klinikai tesztelését.

Bár a cég korábban úgy tervezte, hogy az új típusú vakcina márciusban elkészül, a jelen szabályozások mellett úgy tűnik, hogy ez nem fog megtörténni, jelentette a BioNTech.

A kutatás hétről hétre változik

Az események gyorsan változnak, hiszen múlt hét végén, tehát nagyjából hat nappal ezelőtt, három amerikai tanulmányt is publikáltak, amelyek arra jutottak, hogy a harmadik oltás kulcsfontosságú és elgéséges az omikron elleni küzdelemben, jelentette a Reuters január 21-én. A tanulmányok szerint az 50 évnél idősebbek profitáltak a legtöbbet a harmadik, emlékeztető oltásból, ők a megfertőződéstől és a kórházba kerüléstől is védettebbek. A kutatás a Pfizer Biontech és a Moderna vakcinával oltottakat vizsgálta. Az eredmények azt mutatták, hogy két dózis után a védelem 57 százalék azok esetében, akik három hónapon belül kapták meg a második oltást, a harmadik oltást kapók pedig 90 százalékban védettek a kórházba kerüléstől. Mindezek az eredeti mRNS vakcinákra vonatkoznak, a tanulmányok szerint tehát azok alkalmasak az omikron elleni védelemre. A legújabb hírek és újabb vizsgálatok alapján viszont úgy tűnik, hogy a hatásuk elmúlik, és más, jobb vakcinákat kellene majd használni a jövőben.

Véd vagy nem véd az omikron ellen? - fotó: MTI Véd vagy nem véd az omikron ellen? - fotó: MTI

A kérdés, hogy érdemes-e az antitestek csökkenése miatt újabb, negyedik emlékeztető oltást adni, esetleg várni az új típusú vakcinára, még eldöntésre vár.

Izraelben már nyilvánosságra hoztak egy kutatást, amelyben arra jutottak, hogy egy negyedik, (vélhetően hagyományos, nem omikron-specifikus) emlékeztető oltás nem véd meg a jelenleg elterjedt variánstól: bár az antitestek számát jobban megemeli, mint a harmadik vakcina, de ez még mindig nem elég ahhoz, hogy védelmet nyújtson az omikron ellen, tudósította az Israeli Sheba Medical Centerben véghezvitt kísérletről a Reuters. Izraelben is Pfizer és Moderna vakcinák hatását mérték. A kórház elmondta, hogy a negyedik oltás után „az ellenanyag szint jobban megemelkedett, mint a harmadik dózis után, de ez valószínűleg nem lesz elegendő az omikron ellen”. Az előzetes kutatás eredményeit még nem publikálták.

Magyarországon a Konszenzus az Egészségért Kör tett közzé egy szakmai ajánlást a negyedik oltás szükségességéről vagy szükségtelenségéről, és ebben azt fogalmazták meg, hogy

szükség van a harmadik, emlékeztető oltásra, a negyedik oltás viszont csak nagyon speciális esetekben ajánlott, egyéb esetekben pedig ellenajánlott.

Javasolták az immunhiányos, immunszuppresszált betegeknek, a 60 év feletti, két Sinopharmmal és egy nyugati vakcinával oltottaknak és a kiemelt kockázatú egészségügyi dolgozóknak.