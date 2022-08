Sosem látott szintre drágultak a magyar szállodák - de mi akkor is nyaralni fogunk?

Az év első öt hónapjában Európa turistaforgalma 350 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) legfrissebb adatai szerint. Sem a gazdasági problémák, sem a repülőtereken tapasztalható káosz, sem pedig az ukrajnai háború miatti bizonytalanság nem tudja visszafogni az utazások iránti igényt, amit jól jelez az is, hogy májusra a kontinens átlagos szobafoglaltsági aránya 70 százalékra emelkedett.

Csúcson a magyar árak - de mindenki utazni akar

„A hazai szállodák is jelentős foglaltsági rátával, és korábban nem látott árszínvonalon üzemelnek, ami azt is lehetővé teszi számukra, hogy a megnövekedett költségeiket áraikban is érvényesítsék – mutat rá Takács Márton, a Moore Global Hotel és Turizmus munkacsoportjának globális vezetője. – Elsősorban az idei emeléseknek köszönhetően a hazai szállodai szobaárak májusban már 22 százalékkal haladták meg a 2019 májusi szintet, ezen belül Budapesten 13, míg a Balatoni régióban 28 százalékos volt az emelkedés üteme a vizsgált időszakban.”

Az előzetes adatok azt mutatják, hogy a nyári időszakban a belföldi vendégeket nem tántorítják el a megnövekedett költségek, mivel egyelőre továbbra is mindent felülírnak a korábbi évek korlátozásait követő erős utazási igények. Piaci jelzések szerint szeptember végéig a szálláshelyek mind Budapesten, mind vidéken biztosan rekord árakkal működnek majd. Ezzel együtt az üzemeltetők – egész Európához hasonlóan – itthon is nyugtalanul várják, hogyan alakulnak majd a téli hónapokban az üzemeltetési költségek. Azt ugyanakkor ki lehet mondani, hogy a hosszútávú piaci fundamentumok változatlanul erősek, és a nemzetközi befektetők bizalma továbbra is töretlen a szektorban a Moore Global összeállítása szerint.

Felpörgött az utazási kedv - de nem mindegy, milyen közel van Ukrajna

Bár a turistaérkezések négy és félszeres európai értéke világviszonylatban kiemelkedőnek számít, a többi kontinensen szintén gyorsan bővül a turizmus iparág. A Közel-Keleten 157, Afrikában 156 százalékkal regisztráltak nagyobb turistaforgalmat, az amerikai kontinensen +112 százalékot, míg az ázsiai és csendes-óceáni térségben +94 százalékot regisztráltak január és május közötti időszakban az egy évvel korábbi forgalomhoz képest. Ázsiában a mai napig komoly korlátozások vannak érvényben, ezek jövőbeli enyhítése jelentős további lökést adhat a térség turizmusiparának.

A képhez természetesen az is hozzátartozik, hogy a koronavírus-járványt megelőző 2019-es évhez képest még továbbra is óriási a lemaradás. Világviszonylatban a turistaérkezések száma idén január és május között még mindig 54 százalékkal volt kevesebb, mint akkor. Európa ebben a tekintetben is kiemelkedően teljesít: a kontinens turistaforgalmának elmaradása már mindössze 36 százalékos volt, vagyis a turizmus visszaépülése a leglátványosabban eddig itt valósult meg.

„Tovább árnyalja a képet, hogy a keresleti eloszlás természetesen nem egyenletes Európán belül sem: az Ukrajnával szomszédos országok nemzetközi turistaérkezései arányaiban elmaradnak az olyan kiemelt piacoktól, mint a francia vagy a spanyol. Magyarországon a kiemelt nyaralóhelyeken továbbra is a belföldi kereslet a legmeghatározóbb. Ezt a hatást jelentősen tovább erősítette, hogy a forintárfolyam 400 forint fölé kúszása sokakat terelt át a külföldiről a belföldi desztinációk felé” – tette hozzá Takács Márton.