A XVI. kerületben fordult a kocka, még egy ellenzéki győzelem született

Nagyon szoros volt az állás a XVI. kerületben, a vasárnap megszámolt szavazatok alapján a fideszes Szatmáry Kristóf 38 szavazattal vezetett Vajda Zoltán, ellenzéki összefogás jelöltje előtt. Ahogy a 444 is észrevette, most megszámolták az átjelentkezők és a külföldről szavazók voksaival kiegészített maradék szavazókör szavazatait is, így viszont már 500 vokssal vezet Vajda Zoltán, így győzelme hivatalosnak tekinthető.

Ezzel a délutáni listás hely után még egy plusz helyet húzott be az ellenzék, de ez a Fidesz-KDNP kétharmados győzelmét nem veszélyezteti.

Közben befejeződött a levélszavazatok összesítése is. A számos botrány által övezett szavazás végeredménye szerint taroltak a kormánypártok a határokon túl, közel 94 százalékát szerezve a szavazatoknak.

Az eredmény:

Fidesz-KDNP: 237 325 szavazat, az összes levélszavazat 93,98 százaléka

Ellenzéki közös lista: 10 201 szavazat ( 4,04 százalék)

Mi Hazánk: 2 657 szavazat ( 1,05 százalék)

MKKP: 1 544 szavazat (0,61 százalék)

Normális Élet Párt: 565 szavazat (0,22 százalék)

Megoldás Mozgalom: 249 szavazat (0,1 százalék)