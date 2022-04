Orbán Viktor: hatalmas győzelmet arattunk, akkorát, hogy a Holdról is látszik

„Egyre jobban nézünk ki, talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint ma este” – kezdte első választási értékését Orbán Viktor a Bálna rendezvényközpont előtt felállított színpadon.

Magyarország miniszterelnöke elmondta, hatalmas győzelmet arattak, akkorát, hogy talán még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. Mindenkinek köszönte, aki időt, energiát fektetett ebbe a győzelembe.

„Külön köszöntöm a ránk határon túlról figyelő magyarokat, köszönjük, hogy segítettek, mert így mi is tudunk majd segíteni rajtuk. Külön köszöntöm azokat, akik ma Kárpátalján magyarok. Azt üzenem nekik, ne féljenek, tartsanak ki, az anyaország velük van” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megszolgálják a bizalmat.

„Ez nem az okoskodás ideje, a boldogság estéje, engedjünk szabad folyást az érzelmeinknek. Nyertünk most is, amikor teljes volt az összeállás velünk szemben. Amit tudhatunk, az az, hogy ez a győzelem azt jelenti, hiába a taktika, ez az alkalom Magyarország győzelme, a szív győzelme. Van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak, Magyarország.”

Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó leadja szavazatát. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó leadja szavazatát. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor kifejtette, úgy sikerült történelmi győzelmet aratniuk, hogy most kellett a legnagyobb ellenszéllel szemben küzdeniük, hiszen összefogott a teljes hazai baloldal, a nemzetközi baloldal, a brüsszeli bürokrácia, a nemzetközi média és az ukrán elnök is. „Hiába a rengeteg pénz, a túlerő, ha összefogunk, nem lehet miket megállítani. Ha összefogunk, a legvastagabb falon is át fogunk menni” – mondta a magyar miniszterelnök.

„Nem engedtük, hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük Magyarország szabadságát, biztonságát és bár még nem ismerem az eredményeket, de remélem, megvédtük a családjainkat és a gyerekeinket is.”

A miniszterelnök kijelentette, nem csak ellenfeleik, barátaik is vannak, ezért jó szívvel gondolnak rájuk, többek között az amerikaiakra, az olaszokra, a lengyelekre, a szerbekre és az osztrákokra, ezt a győzelmet nekik is ajánlja. A világ láthatja, a kereszténydemokrata, a konzervatív polgári demokrata politika nem a múlt, hanem a jövő. „Az egész világ láthatta ma Budapesten, a magyarok szeretik a hazájukat” – mondta Orbán Viktor.