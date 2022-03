Vizsgálat jöhet az MTI kézivezérlése ügyében

A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának három ellenzéki tagja, Debreczeni József, Kránitz László és Silhavy Máté szerint ki kell vizsgálni az MTI-nél történteket, és azt is kezdeményezik, hogy a Médiatanács is eljárást indítson az ügyben - számolt be róla a Szabad Európa.

A három kuratóriumi tag egy hozzájuk eljuttatott levélből is idéz, amelyet az "MTI nemrég elbocsátott, illetve még állásban levő munkatársai" írtak, akik Debreczeniék szerint "végső kétségbeesésükben fordultak a nyilvánossághoz". Ebben a levélben "a mindennapok munkáját immár teljesen átszövő cenzúráról, kézi irányításról", továbbá "arról az agresszív propagandagépezetről, amely egy országot foszt meg attól az elemi jogától, hogy a közpénzből finanszírozott hírügynökség révén hiteles, a tényeken alapuló, sokoldalú, elfogulatlan, átfogó tájékoztatást kapjon a valóságról". A hírügynökség magukat a "rendszer apró fogaskerekeinek" tartó munkatársai hozzáteszik: " Állításaink egy részét bizonyítani tudjuk."

Meglátjuk, lesz-e móduk erre egy valódi, a tények feltárását célzó vizsgálat során.

