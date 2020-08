Közpénzből lehet beszállni a munkásszálló-bizniszbe

Nem szólt viszont a szaktárca arról, hogy a nyugati országrészt eleve jóval kisebb mértékben akarták segíteni. Észak-Magyarországon, az Alföldön és Dél-Dunántúl régióiban 50 százalék, a Közép-Dunántúlon csak 35 százalék, a Nyugat-Dunántúlon pedig mindössze 25 százalék a támogatás . A kisvállalkozások viszont örülhetnek, hiszen további 20 százalékkal, középvállalkozások beruházásai esetén pedig 10 százalékkal növelhető a támogatás mértéke, így az akár a 70 százalékot is elérheti – feltéve, hogy a hátrányos helyzetű régiókban vágnak bele a beruházásba.

A program még hatékonyabb megoldást kínál a strukturális munkaerőhiánnyal küzdő térségekben jelentkező kihívásokra azzal, hogy a kedvezőbb pályázati feltételek szerint a vállalkozások a támogatás segítségével létrehozandó munkásszállásokon nemcsak saját dolgozóikat helyezhetik el, hanem a térség más foglalkoztatóinak munkavállalóit is elszállásolhatják – írta az ITM.

Magyarországon az egyik meghatározó magán üzemeltető a Staff House Zrt. A társaság főleg az iparvárosokban szolgálja ki a gyártó cégeket, hat éve egyébként a győri és mosonmagyaróvári ipari park tágabb környezetében is. A piacon lévő vállalkozások mintegy 3-4 ezer forintot kérnek egy főtől (vagy munkáltatójától) éjszakánként, a munkásszállások zöme 150 fő alatti ingatlanokban helyezi el az érdeklődőket. Ha egy vállalat nagyobb kontingest foglal le hosszabb időre, akkor természetesen adnak némi kedvezményt.

Budapesten idén júliusban megnyílt az első Munkás Hotel. Üzemeltetőjének egyik képviselője megerősítette, hogy légkondicionált szobákkal, szállodai minőséggel és teljes ellátással várják az építőiparban dolgozókat. A 100 szobás hotel 240 fő befogadására alkalmas, egy vagy több ágyas leosztásban is. Mint kiderült, nem új épületről van szó, egy turistaszállást működtetett itt a tulajdonos, de a járvány miatt profilt váltott.

A program negyedik, tavaly októberi meghirdetésétől már a legfeljebb 12 ezer embert foglalkoztató, legalább három lezárt üzleti évvel rendelkező, magántulajdonban álló gazdasági társaságok is pályázhattak munkásszállások kialakítására. A támogatás legalább 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállások építéséhez vagy felújításához, a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez nyújtható.

Úgy tűnik, a kormány érzékelt valamit a piaci reakciókból, mert menetközben többször is módosította a kiírásokat.

Most pedig egy közleményben arról értesített minket az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), hogy a kormány még nagyobb sebességre kapcsol ezen a téren: 19 létesítményt támogatnak összesen 5,6 milliárd forinttal, így 2400 új férőhely jöhet létre. Ezzel a fejlesztések száma az első három körhöz képest kis híján megkétszereződik.

Alig egy napja írtuk meg, hogy az ország észak-nyugati csücskében, a Bezenye és Hegyeshalom határában hamarosan kezdődő megaberuházás milyen jótékony hatással van a munkásszállók üzemeltetésére és általában is a lakásbérleti és kiskereskedelmi piacra. Különösen Mosonmagyaróvár és tágabb körzete profitál ebből.

