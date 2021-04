Nem ördögtől való a focis elitliga, csak ki kellett volna találni

Úgy tűnik a Szuperliga vihara amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ült: vége, nem lesz szakadár kupa kezdeményezés, az UEFA győzött, most majd szépen lenyugszanak a kedélyek. Kicsit módosítanak a Bajnokok Ligája rendszerén, javítanak a finanszírozásán, és minden rendben lesz.



De ez távolról sincs így. Az okok, amik miatt az egész akció elindult, továbbra sem szűntek meg.



És hosszútávon az UEFA által most bejelentett, átalakított/megemelt Bajnokok Ligája finanszírozás sem fogja megoldani őket.

No igen, az okok. Az okokról viszonylag kevés szó esett, illetve a problémára, hogy miért is akarja ez a 12 nagycsapat annyira ezt a Szuperligát, általában – vérmérséklettől, és tájékozottságtól függően – kétfajta (sematikus) válasz született. A közösségi médiákban, a szurkolói megnyilvánulásokban a leggyakoribb az volt, hogy mert a klubok milliárdos tulajdonosainak profitéhsége kielégíthetetlen. A másik meghatározó vélemény, mind a mainstream médiában, mind a blogokban, futball szakértői nyilatkozatokban a pandémia miatti hatalmas deficitekben, és a valóságtól elrugaszkodott, égbeszökő játékos fizetésekben látta a kiváltó okokat.

Nehéz lenne elvitatni ezeknek a véleményeknek az igazságtartalmát. Az európai elit futballban tényleg egyre meghatározóbban vannak jelen tulajdonosként a különféle iparmágnások, befektetési alapok, uralkodócsaládok és oligarchák, akik – a ritka kivételtől eltekintve – nem éppen szentimentális okokból vásárolták be magukat az adott klubba, hanem jókora és fenntartható profit reményében. A COVID-19 járvány miatti korlátozások hatásáról már rengeteg anyag jelent meg; valamennyi nagy klub jelentős veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

Az ESL klubjai mind bevételkiesést voltak kénytelenek elkönyvelni (Forrás: BBC) Az ESL klubjai mind bevételkiesést voltak kénytelenek elkönyvelni (Forrás: BBC)

Ezzel pedig nemcsak a tulajdonosok remélt profitját fenyegeti veszély, de a klubok alapműködését is, aminek meghatározó költsége a játékosok fizetése, illetve az átigazolási díjak.