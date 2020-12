Újabb fontos megállapodásokat kötött a Richter

A Richter Gedeon Nyrt., valamint az Estetra S.A., a Mithra kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata a mai napon bejelentették, hogy licensz és szállítási megállapodást kötöttek egy 15 mg estetrol-t (E4) és 3 mg drospirenone-t tartalmazó kombinált fogamzásgátló értékesítéséről Latin-Amerika kulcsfontosságú piacaira. Az új orális fogamzásgátló készítmény jelölt természetes eredetű, natív ösztrogénje szelektíven hat az egyes szövetekben és ehhez járulnak hozzá a drospirenone további előnyös tulajdonságai.

Európa és Oroszország után irány Latin-Amerika. Fotó: MTI Európa és Oroszország után irány Latin-Amerika. Fotó: MTI

A Richter és a Mithra már korábban partneri kapcsolatra lépett ennek az új orális fogamzásgátló készítménynek az európai és oroszországi értékesítésére.

A megállapodás értelmében a Richter fogja értékesíteni a Mithra készítményét Latin-Amerika kulcsfontosságú piacain (Mexikó, Chile, Kolumbia, Peru és Ecuador), opciós jogot szerezve egyéb piacokra is, kivéve Argentínát és Brazíliát. A szerződés aláírásakor a Richter mérföldkő kifizetést teljesít. Emellett, a termék törzskönyvezési eljárásához kapcsolódóan, a Mithra további, mérföldkő kifizetésekre is jogosult. Ezen felül, a termék piaci bevezetését követően a Mithra értékesítéshez kötött mérföldkő kifizetésekre is igényt tarthat. A fentieken túlmenően a Richter és a Mithra minimum éves mennyiségekről is megállapodott és a Mithra a nettó forgalomhoz kapcsolódó sávos royalty bevételekre is jogosulttá válik. Jelenleg Európa és Latin-Amerika a világ második (2019-es IQVIA adat: 1,6 milliárd euró) és harmadik (2019-es IQVIA adat: 1 milliárd euró) legnagyobb gyógyszerpiaci régióit jelentik az Egyesült Államok piaca után.

“Nőgyógyászati készítményeink fejlesztése és értékesítése továbbra is központi elemét képezik a Richter stratégiájának, amellyel valamennyi korcsoporthoz tartozó nő életminőségének javítását célozzuk. Ez a tranzakció újabb stratégiai fontosságú lépés, aminek eredményeként a Richter latin - amerikai közvetlen jelenléte tovább erősödik, ugyanakkor a Társaság fokozatosan halad előre azon az úton, hogy globális nőgyógyászati szereplővé váljon,” – jelentette ki Bogsch Erik, a Richter elnöke.

François Fornieri, a Mithra Nőgyógyászat vezérigazgatója a következőket mondta: “Nagy örömünkre szolgál, hogy tovább erősítettük együttműködésünket a Richterrel az új fogamzásgátló készítményünknek a világ második és harmadik legnagyobb piacán történő értékesítésére. A Richter szakemberei 2018 óta vesznek részt az Estelle®globális marketing stratégiájának megvalósításában és az elmúlt hónapok során minden szükséges eszközt és erőforrást felhasználtak annak érdekében, hogy együtt tudjuk elérni a közösen kitűzött, ambiciózus céljainkat. Alig pár hónappal vagyunk a fogamzásgátló készítményünk globális bevezetése előtt és nagy örömünkre szolgál, hogy valamennyi jelentős piacon a lehető legjobb partnerrel tudunk együttműködni.”