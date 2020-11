Újabb több milliárd forintos munkák Pakson

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A 11,751 millió euróban (nagyjából 4,245 milliárd forint) maximalizált kiírás több fontos felvonulási épület elkészítését is magában foglalja, hiszen a kivitelezői és tulajdonosi irodákat, valamint egy 100 férőhelyes étkezőhelyiséget kell majd felhúznia saját felszerelésével dolgozva a szerződést elnyerő cégnek.

A közlemény már ekkor kiemelte, hogy ez kulcsfontosságú a projekt létesítési fázisában is, hiszen a komplexum elengedhetetlenül szükséges a már említett nukleáris sziget alaplemezének építéséhez.

Ismételten tendereztet az orosz fővállalkozó ASZE cégcsoport Paks II beruházásért felelős magyarországi fiókirodája – az az igényeik változásából is látszik, hogy a beruházás dübörög előre.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!