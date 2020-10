Válása közben alapított céget Mészáros Lőrinc

A Magyar Nemzeti Bank 2016 júliusában vette nyilvántartásba a Konzum PE Magántőkealapot, amelynek menedzselését a Konzum Befektetési Alapkezelő Nyrt. vállalta magára. Erről a cégről akkor annyit lehetett tudni, hogy abban néhány hónappal korábban, 2016 áprilisában a Konzum Management Kft. szerzett minősített többségű befolyást (ez legalább 75 százalékos tulajdoni hányadot jelent).

A Konzum Management Kft.-t egy offshore paradicsomban, a Bahama-szigetek fővárosában, Nassauban bejegyzett cég, az SCD Group International Ltd. hozta létre, 2009 áprilisában. A tulajdonos(ok)ról nem volt információ, ám támpontot jelentett, hogy e társaság ugyanazon nevű magyar „megfelelőjét”, az SCD Group Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-t Jászai Gellért másodmagával gründolta 2000-ben.

Amikor a Konzum PE Magántőkealap megalakult, már Mészáros Lőrinc bőven betört a köztudatba – ne feledjük, a harmadik Orbán-kormány ciklusának közepén jártunk. Míg a felcsúti vállalkozó 2013-ban még a 88. leggazdagabb magyarnak számított a 6,9 milliárd forintos vagyonával, addig 2016-ban már a 31. volt, a 23,8 milliárdjával.

Történetünk szempontjából ezt azért érdemes felidézni, mert amikor a Konzum 2016 szeptemberében megvette a Hunguest Hotels-lánc csaknem minden elemét Leisztinger Tamástól, a mintegy 20 milliárdos vételárhoz szükséges hitelt az állami Eximbank mellett az akkor már részben Mészáros Lőrinc tulajdonába is került MKB Bank nyújtotta.

Mészáros 2017 május végén hozta nyilvánosságra, hogy 53 százalékos részesedést szerzett a Konzum PE Magántőkealapot is menedzselő Konzum Befektetési Alapkezelőben. Akkori közlése szerint a Konzum PE Magántőkealap lényegi vagyona a Konzum Nyrt. 45, a Hunguest Hotels Zrt. 70,2 és az Opimus Group Nyrt. 40,4 százalékos tulajdonából állt. (Az Opimus jogutódja lett három hónappal később, 2017 augusztusában az Opus Global Nyrt., amely ma a Mészáros-cégbirodalom központi cége.)

Az igazi truvájra azonban az alapkezelői tulajdonoscsere bejelentését követően mindössze három napot kellett várni. 2017. június 1. került be az annalesekbe azon napként, amikor is nyilvánvalóvá vált, amit már addig is sejteni lehetett: az MKB egyik vevője mögött Mészáros Lőrinc áll. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapjánközzétett tájékoztatás szerint ugyanis a Minerva Tőkealap-kezelő Zrt. átadta az MKB-t 45 százalékban tulajdonló Metis Magántőkealap teljes körű vagyonkezelését a Konzum Befektetési Alapkezelőnek. Az ügylettel párhuzamosan a Konzum Befektetési Alapkezelő a Metis II. Magántőkealapot is regisztráltatta a felügyeletnél, annak érdekében, hogy ezzel megvegyék a Blue Robin Investment 4 százalékos MKB-részesedését. E két ügylet révén 49 százaléknyi MKB-pakett került Mészáros ellenőrzése alá.

A bank mellé aztán 2017 végén jött egy biztosító is. A Konzum Nyrt. számára a CIG Pannónia Nyrt.-ben tervezett több mint 8,2 milliárd forintos tőkeemeléshez, illetve 24,85 százalékos tulajdon megszerzéséhez szükséges forrást fele részben a Konzum PE Magántőkealap biztosította.

Bár a csecsemőkön kívül már mindenki tudta, mégis csak 2018 májusában látta elérkezettnek az időt arra az akkor még egy párt alkotott Mészáros-házaspár, hogy hivatalosan is elismerje: a Konzum PE Magántőkealap kizárólagos befektetői, miután a tulajdonukba kerültek a zártkörű alap befektetési jegyei. Annak ellenére vállalták a nyilvánosságot – alig egy hónappal azt követően, hogy a Fidesz megnyerte a választásokat, így 2022-ig tartó újabb kormányzás elé nézett –, hogy Magyarországon az EU tagországaival jogharmonizációban a befektetési vállalkozások működését szigorú törvényi előírások szabályozzák, amelyeknek megfelelően értékpapírtitoknak minősül a magántőkealapok befektetőiről az alapkezelő rendelkezésére álló információ. Mészárosék indoklása szerint annak érdekében döntöttek úgy, hogy feloldják az alapkezelő igazgatóságát az értékpapírtitok alól, hogy „a Konzum PE Magántőkealap befektetőinek megismerésével tovább erősítsék tőzsdei érdekeltségeik transzparens működését a társaságok részvényesei, illetve az intézményi befektetők számára”.

Azóta, vagyis 2018. május 4. óta a Konzum PE Magántőkealap nem tett közzé újabb információt a Magyar Nemzeti Bank effajta bejelentésekre rendszeresített online felületén, így magától értetődőnek tekinthető, hogy az alap tulajdoni viszonyaiban nem következett be változás. A BÉT honlapján szereplő legfrissebb, 2020. szeptember 3-ai adatok szerint a Konzum PE Magántőkealap az Opus Global Nyrt. legnagyobb, 25,4 százalékos tulajdonosa. Ebből 0,15 százalékot közvetve a KPE Invest Kft.-n keresztül birtokol. E céget 2017 februárjában alapított Jászai Gellért, még három hét sem telt el az azonban, amikor a cég üzletrésze átkerült a Konzum PE Magántőkealaphoz.

Most a Konzum PE Magántőkealap ismét hallatott magáról. No nem azzal, hogy tulajdoni viszonyaiban állt volna be változás, noha Mészárosék szeptember elején bejelentették, hogy elválnak. A vagyonmegosztás azonban még arrébb van. Így jelenleg csak azt rögzíthetjük, hogy a válóper kellős közepén a Konzum PE Magántőkealap KPA Asset and Property Kft. néven létrehozott egy új társaságot, 3 millió forintos törzstőkével, fő tevékenysége pedig a vagyonkezelés. A KPE Asset and Property székhelye a számos más Mészáros-érdekeltségnek – köztük az Opus Globalnak – is otthont adó Andrássy úti épület, az 59. szám alatt található Andrássy Palace.

Ügyvezetője pedig az a Gombai Gabriella lett, aki Mészáros bizalmi emberének számít. Idén június 11-én például a Takarékbankkal és a Budapest Bankkal egyesülni készülő MKB Bank igazgatóságába került be, megbízatása öt évre szól.

