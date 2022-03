Mulasztások, halasztások, elígérkezések: nehéz államháztartási örökség 2023-ra

Az elmúlt fél év egyik nagy gazdasági meglepetése az infláció újbóli megjelenése lett a világban. Nálunk nemkülönben, ám azt is tudjuk, hogy a magyar árszint emelkedése meghaladja az európai árhullám mértékét, még úgy is, hogy a fogyasztói kosár egynyolcada hatóságilag szabályozott, mesterkélt tarifákkal, árakkal. Az infláció mai mértéke nem kizárólag a 2021-es gazdasági helyreállítási ciklus miatt, és még csak nem is az Ukrajnát sújtó háború hatására következett be. Ezek a fejlemények csak ráerősítettek egy hosszabb ideje kifejlődött trendre.

Hasonló a helyzet az államadósságukkal is. Máshol is nagyon megnőttek a kormányzati kiadások 2020-ban a járvány következtében, és romlottak az adósságmutatók. Ám a magyar adósságráta 2019 utáni nagy megugrásának is megvannak a hazai előzményei és sajátosságai. A mi fejlettségi szintünkhöz képest, a másik három visegrádi országhoz viszonyítva már három éve is túl nagy volt az államadósságunk mértéke. Nekünk nem Németország, Ausztria a természetes viszonyítási keretünk állampénzügyekben, hanem Lengyelország, Szlovákia, vagy egy kicsit messzebb kitekintve a három balti ország, akikkel együtt léptünk be az Európai Unióba 2004-ben, illetve Románia, Bulgária. Ez az összevetés ránk nézve igen előnytelen: nálunk a legnagyobb az adóssághányad. A szokásos összehasonlítási alapként szolgáló V3 országai a mienknél sokkal kisebb adósságteherrel kerültek bele a világjárványba, majd az újabb, ezúttal háborús eredetű gazdasági turbulenciába. A román, bolgár vagy észt adósságarányoknál sokkal előnytelenebb a helyzetünk. Következésképpen hozzájuk képest kisebb most a költségvetési mozgásterünk, bármilyen újabb gazdasági nehézség lépne fel a térségünkben zajló véres háború nyomán.

Ebben a háttérben kell elhelyezni a 2020 nyarától felgyorsuló adósságnövekedést, és a 2022 első két hónapjának további nagy deficitjét.