Száguldó ingatlanárak: veszélyes buborék vagy tőkeakkumuláció?

A fogyasztói árak drasztikus emelkedését nálunk csak a lakásárak növekedése múlta felül. De nem hazai jelenség ez, az ingatlanárak szinte mindenhol nőnek a világban, mégpedig meglepően nagy ütemben. A bázeli székhelyű BIS adatai szerint (2021 második negyedévéről vannak összehasonlító számok) a megelőző év azonos időszakához képest az Egyesült Államokban 11 százalékot is meghaladta a növekedés, a fejlett világ átlaga 8,6 százalék, az euró-övezeté 5,3 százalék, míg a fejlődő világban csaknem 2 százalék volt a reál-áremelkedés. Ez a fogyasztói árindexet meghaladó növekedés; és mivel ezen időszak alatt a lakossági infláció is emelkedő tendenciát követett, itt valóban egészen súlyos drágulásról van szó.

Nem véletlen, hogy a jegybankok bankjának hívott Bank for International Settlements (BIS) foglalkozik a lakásárak gyors és gyorsulónak növekedésével, hiszen nem volt olyan rég, hogy az amerikai ingatlanbuborék hirtelen kipukkadása („subprime mortgage crisis”) előbb az amerikai pénzügyi rendszert sodorta válságba, majd a bajok átterjedtek a világ pénzügyeire. Azóta sokféle szabályozási változás bekövetkezett, és remélhetőleg válságállóbb lett a világ bankrendszere. Ám az ingatlanok, és főleg a lakások árdrágulása olyan horderejű ügy, amely kellemetlen körülmények együtt állása esetén most is súlyos gondokhoz vezethet. Ha buborék fejlődik ki, az hajlamos kipukkanni, és mérettől függően komoly tovaterjedő hatás válthat ki; ezt tizenhárom éve megtapasztalta Spanyolország, Írország, és kisebb mértékben bizony Magyarország is. A BIS adatai igen különös drágulást jeleznek, mert bár a lakásárak a járvány kitörése előtti években is az inflációs rátát messze meghaladva nőttek (amikor azonban az árak és a kamatlábak a legtöbb gazdaságban meglehetősen mélyen voltak), ám újabban rendkívüli nagy ütemben emelkednek – hangsúlyozottan: reálértékben.