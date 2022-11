Százmilliárd eurós kérdés: mit ér a magyar EU-tagság? Bod Péter Ákos írása

A mérvadó elemzőknek egyértelmű, hogy értelmetlen az európai uniós tagság feladásának hasznáról spekulálni. Aki figyelemmel kísérte az EU-ból való brit kiválás kálváriáját, tudatában van annak, hogy milyen hatalmas bajokat hozott a kilépőre (kevésbé az ottmaradókra) a Brexit, és aligha hoz fel nyomós tartalmi érveket a Huxit mellett.

Ám pontosan a brit kilépéshez elvezető eseménysor mutatta meg, hogy a politikai taktikázás és a brit média jó részének felelőtlensége miként állít egy máskülönben racionális, sőt nagyon is önérdekkövető hírben álló nemzetet olyan csúszós pályára, amelyen már nem volt megállás. A politikai dinamikának valóban fura kimenetei lehetnek.

Nem először és nem is utoljára megtapasztalhattuk, hogy a gazdasági érdekek mégsem írnak felül mindent a társadalom működésében, ahogyan azt az üzletemberek, közgazdászok vélik. Marx sok lényegi tévedéseinek egyike az a feltevés volt, hogy a gazdasági alap („termelőerők”) és a felépítmény (kultúra, értékek, társadalmi helyzet, politikai viszonyok) összefüggésében az utóbbi alárendelt helyzetű. Hát nem, ennél sokkal bonyolultabb a viszony. Először is nem mindenkinek világos, hogy mi is az érdeke. A ’leave’ mellett szavazó britek egy része nem volt tudatában saját tényleges anyagi érdekeinek, mert a média (legyen hivatalos vagy társadalmi) ott sem adott hű képet a helyzetről és a lehetséges következményekről. De ami még figyelemre méltóbb: akinél főképpen identitási kérdéssé vált az uniós tagság feladása, az akkor sem gondolta újra az ügyet, ha szembesítették a brit kilépésből adódó közvetlen anyagi veszteséggel: nem a nemzetgazdasági károkkal, hanem az illetőt közvetlenül érintő veszteségekkel.