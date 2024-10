A parlament miatt kellett gyorsított eljárásban megtalálni a Munkácsy-képek szállítóját

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Munkácsy Mihály neve az elmúlt napokban megjárta a sajtót, ugyanis nagy port kavart annak a hírnek kapcsán, hogy a Mol 27 milliárd forintért venné meg a magyar állam és a Mol közös alapítványa Munkácsy Mihály festményeinek nagy részét. Azóta Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a Mol-Új Európa Alapítvány kuratóriumi tagja az atv.hu -nak azt mondta: "Szó volt róla, de nincs semmilyen döntés Munkácsy festmények megvásárlásáról, sem egy közép-európai kortárs múzeum létrehozásáról. Idén nem is lesz döntés".

Ezen kívül gondoskodik éjszakai biztonsági parkolásról őrzött területen, a festmények fel- és lerakodásáról (szükség esetén daruzással), azoknak a múzeumon belüli mozgatásáról, majd ott a kicsomagolásáról. Elvégzi a teljes körű vámügyintézést (szükség esetén vámgaranciára kiterjedően is), a kiviteli engedélyek ügyintézését, és fegyveres/biztonsági kíséretet is biztosít.

A festmények oda- és visszaszállítása az Egyesült Államokból, Franciaországból és Magyarországról történik. A cég tehát vállalja a közúti és légi fuvarozást, biztosítja a műtárgyak biztonságos és sérülésmentes szállításához szükséges bérládákat, csomagolóanyagokat és a csomagolási munkát, figyelemmel az akklimatizációra is.

A Szépművészeti Múzeum csaknem 120 éves történetében ez az első olyan fajsúlyos kiállítás, amely Mezopotámia sokszínű világát mutatja be.

A gyorsított eljárásra azért volt szükség, mert Munkácsy: Honfoglalás című festményét az Országház egyik kiemelt, reprezentatív teréből kell elszállítani. A szállítást megelőzően a festmény becsomagolása több napot vesz igénybe, amelynek pontos dátumát a Szépművészeti Múzeum rajta kívül álló körülmények miatt nem tudja előre, azonban erre akár már októberben is sor kerülhet.

A nagyívű kiállítást azonban megelőzik olyan logisztikai feladatok is, mint hogy az értékes műtárgyakat hazai és külföldi helyszínekről a múzeumba szállítsák.

Budapestre utazik például a Debreceni Déri Múzeumból Munkácsy Golgotája, a Krisztus-trilógia legnagyobb méretű darabja is a Szépművészeti Múzeumba.

A 2024. november 26. és 2025. március 30. között rendezendő "Egy világsiker története" című kiállítás (melynek munkacíme „Munkácsy 180”) a festő jól ismert fő művei mellett a köztudatban kevésbé lévő, idehaza ritkán vagy szinte sosem látott alkotásaiból is válogatást ad. A magángyűjteményekből és külföldről kölcsönzött, rejtőzködő remekműveken keresztül szeretné megvilágítani azokat a társadalom- és kultúrtörténeti tényezőket, amelyek hozzájárultak hírnevéhez és a máig töretlen Munkácsy-kultusz kialakulásához.

