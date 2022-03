Rést tudnak-e ütni a korrupciós ügyek a Fidesz pajzsán? - Hadházy Ákos lesz Klasszis Klubunk következő vendége

Hosszan lehetne sorolni azokat a kisebb és nagyobb korrupciós ügyeket, melyek Hadházy Ákosnak köszönhetően kaptak nagyobb nyilvánosságot. Ám hiába az elérés, hiába van szó olykor milliárdos nagyságrendű ügyekről, a jogi következményekről már sokkal kevesebbet hallani. Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb visszhangot keltő botránya Völner Pál és a Végrehajtói Kamara ügye volt, mellyel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdés, hogy a bizonyítékok ellenére érdemi előrelépés még nem történt az ügyben, az érintett fideszes képviselő továbbra is az országgyűlés tagja.

Hadházy Ákos lesz Klasszis Klubunk következő vendége (Fotó: Facebook) Hadházy Ákos lesz Klasszis Klubunk következő vendége (Fotó: Facebook)

A Völner-ügy azonban csak a jéghegy csúcsának tekinthető, hiszen EU-s pénzek milliárdjai lehetnek érintettek a helytelen felhasználást illetően. Így várható is volt, hogy az ellenzéknek muszáj ezzel a kérdéssel foglalkozni a programjában. A Márki-Zay Péter vezette ellenzéki összefogás egyik zászlajára az elmszámoltatást tűzték ki, melynek politikai felelőse Hadházy Ákos lett, akinek még kormányzati szerepkört is felajánlottak. Meg lehet-e tisztítani a rendszert a korrupciótól, van-e esély az elherdált milliárdok visszaszerzésére? Reális esély van-e például a hét évre bebetonozott Polt Péter elmozdítására? Hogyan fog működni a Korrupcióellenes Ügyészség? Többek között ezek a kérdések is elhangzanak majd Klasszis Klubunk következő rendezvényén vendégünkkel, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselővel. A rendezvény megtekintése ingyenes, csupán egy regisztrációra van szükség.

Kérdéseiket természetesen most is feltehetik vendégünknek

