289 400 forint volt a nettó átlagbér márciusban

Mennyi most a törlesztője egy 10 millió forintos lakáshitelnek?

A koronavírus-járványnak köszönhetően valamelyest mérséklődtek az ingatlanárak, az év elején életbe lépő lakástámogatási elemek, illetve az alapanyagárak emelkedése miatt azonban 2021-re növekvő keresletet, és újfent áremelkedést várnak a szakértők. Önerőből így egyre nehezebb lakást venni, nem véletlen, hogy a kihelyezett lakáshitelek volumene is rekordot döntött márciusban - most először lépte át a 100 milliárd forintot. Emellett a kamat továbbra is alacsony maradt, így kedvező ajánlatok közül választhatnak azok, akik lakásvásárlás előtt állnak.