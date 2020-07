Drágulhat a liszt, mert gyenge lesz az idei búza

Az elmúlt napok esős időszaka annyira lerontotta a földeken maradt búzák minőségét, hogy a szakember tudomása szerint étkezési célra használható terményt már nem lehet betakarítani. Az aratás kezdetén jellemző 47-48 ezer forintos árak ennek megfelelően a nagyobb, már betakarított, 500-1000 tonnás tételek esetében körülbelül 10 százalékkal, 53-54 ezer forintra nőttek. Termelői körökben korábban azt kifogásolták, hogy a különböző minőségi kategóriák közötti árugrás nagyon szűk, tonnánként csupán 100-1500 forint. Lakatos Zoltán szerint ez az idén minden bizonnyal megváltozik, ugyanis azok a búzák, amelyeket nem lehet a malmoknak eladni, 20 százalékkal is olcsóbbak lehetnek az étkezési minőségnél.

Nagyon kedvezőtlen volt az idén az időjárás a búzatermesztéshez, a tavaszi aszályos időszak után egyszerre zúdult le rengeteg eső, de a kalászosoknak már későn - mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. A társaság környékén késve, a szokásos június 25-30. helyett július 5-10. körül indult csak a búza aratása. A betakarítás nagyon rosszul kezdődött: a korai fajták tulajdonságai a malmok számára kezelhetetlenül gyengék, beleértve a hektolitersúlyt, a sikértartalmat és az esésszámot is.

