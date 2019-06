Július 2-ától már az Ersténél is elérhető lesz az Apple Pay

Az OTP Bank után másodikként a többségi osztrák tulajdonú hitelintézet teszi lehetővé a legalább 6-os verziójú iPhone-nal való fizetést. Még az idén további két bank, a CIB és a K&H ügyfelei is rendezhetik a számlájukat a mobiljukat a terminálhoz érintve.

Május 21-éig csak az Android operációs rendszerrel rendelkező telefonok tulajdonosai használhatták a mobiljukat érintéses fizetésre Magyarországon, feltéve, hogy a Budapest Bank, az Erste Bank, a Gránit Bank, a K&H, a MKB Bank, vagy az OTP Bank ügyfelei voltak és Mastercard-kártyával rendelkeztek.

Aznaptól azonban az OTP már a legalább 6-os verziójú iPhone-készülékek, Mastercard-kártyával rendelkező gazdáinak is lehetővé tette, hogy mobiljukat a terminálhoz érintve fizethessenek. Egy tegnap, az Erste honlapján néhány pillanatra felbukkanó, majd leszedett értesítésből pedig arra lehetett következtetni, hogy július 2-án 9 órától már a többségi osztrák tulajdonú hitelintézet ügyfelei is regisztrálhatnak a szolgáltatásra, amelyet követően már fizethetnek is az iPhone-jukkal.

A szifon.com körkérdésére adott válaszokból pedig az derült ki, hogy az idén még két bank teszi lehetővé a legalább iPhone 6-os verziójú készülékkel és Mastercard-kártyával rendelkezőknek az érintéses fizetést: a CIB a nyár második felében, míg a K&H az év utolsó negyedében. A Budapest Banknál 2020 januárjában debütálhat e szolgáltatás, amelyet más hitelintézetek is szeretnék elérhetővé tenni ügyfeleiknek, de hogy mikor, arról még nincs konkrétum.