Kormányközeli kiadónál jelenik meg Várkonyi Andrea első könyve, a rajongók már most rákattantak

Szerda este, a Facebookon jelentette be Várkonyi Andrea sikerasszony, hogy "És ezt lehet?" címmel hamarosan megjelenteti első könyvét. Az ország legnagyobb nagyvállalkozója, Mészáros Lőrinc új feleségének írása már előrendelhető, a fülszöveg pedig pontosan eligazítja az érdeklődőket arról, hogy mi is várható majd a lapjain:

"Nőként ki mered-e mondani: jogom van jól érezni magam? Elég bátor vagy-e megismerni önmagadat? Észreveszed-e, ha egy helyzet nem visz előre téged, és tudsz-e új utat választani? Képes vagy-e kilépni mérgező kapcsolatokból, legyen szó bár családról, házasságról, munkahelyről, el tudod-e engedni a fájdalmas emlékeket az örömteli holnap kedvéért? Mered-e vállalni a döntés felelősségét, ha az életedről, a jövődről, a boldogságodról van szó? Igen, képes vagy rá. Te is élhetsz szabadon, a saját értékeid szerint, egyenrangúként, olyan emberek között, akik építenek és támogatnak téged. "A nők nehezebben értik meg, hogy joguk van előre sorolni saját magukat. Én határozottan képviselem szakmailag is, magánemberként is azt, hogy a saját jóllétemnek muszáj borzasztóan fontosnak lennie. Már csak azért is, mert ha én jól vagyok, akkor körülöttem mindenki más is jól lesz" - írja Várkonyi Andrea, és erre biztat téged is. Megosztja veled magánemberként és pszichológusként szerzett saját tapasztalatait, hogy te is igennel válaszolhass a kérdésre: És ezt lehet? Igen, lehet!