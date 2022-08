Mákos lángos és kétmilliós négyzetméterárak a BudaParton

Mintha nem lenne az egyre mélyülő válság, ez a benyomása az embernek, ha mostanában kilátogat a Kopaszi-gátra és környékére. Az éttermek, kávézók - főleg hétvégén - tömve, a közparkban sokan rendszeresen futnak, vagy csak heverésznek, az öbölben kajakosok edzenek, az irodisták pedig birtokba vették már új munkahelyüket. Lakók is vannak, mégiscsak átadtak már 870 lakást és további majdnem 400 épülőt pedig eladtak. Idilli kép ez egy város a városban koncepció alapján készülő és 2030-ig tartó beruházásról.

Jobbról balra: lakóház, a MOL-torony és egy irodaház a BudaParton. Fotó: Mester Nándor Jobbról balra: lakóház, a MOL-torony és egy irodaház a BudaParton. Fotó: Mester Nándor

A kormánnyal ritkán vitatkozó Market Csoport ingatlanfejlesztő cége, a Property Market persze tisztában van a trendekkel és a friss gazdasági fejleményekkel, amik természetesen nyomot hagynak az ingatlanpiacon. De a közelgő vihar szele elől igyekszik kitérni és amikor sok cég éppen fékez, akkor gyorsít. A kormányzati hátszél jól jön a nehéz időkben, de a cég már gyűjtött annyi muníciót, hogy kitartson a nehezebb időkben is, s ezzel versenyelőnyhöz jusson.

Az irodaházakban egyre több a bérlő és továbbiak is lesznek hamarosan. Azt egyelőre nem tudni, hogy tartják-e az eredeti ütemet, hiszen az 5-6 évvel ezelőtti állapotok alaposan megváltoztak, ma sokkal nehezebb megtervezni a várható keresletet, hiszen mégiscsak volt és a jelek szerint lesz egy járvány és keményen beütött a home office is.

Lakásfronton sem felhőtlen az élet, bár a pénzüket ingatlanba menekítők megfelelő támaszt nyújthatnak. Sok vevő külföldi, korábban megszólaltattunk ott lakó magyar középkorúakat és idősebbeket is, akik szerint a kínaiak vannak többségben, de sok a multiknál dolgozó európai vagy ázsiai lakó is. Néhányat mi is láttunk a szerdai nagy sajtóbejáráson.

Az árakról annyit, hogy 3-4 éve, amikor már bőven elkezdődött az értékesítés, még megdöbbentően magasnak tűnt az akkori mezőnyben a 700-800 ezer forintos négyzetméterár. Ma az átlagár kétmillió forint körül van, vagyis egy 60 négyzetméteres otthonért legalább 120 milliót kell letenni. Nyilván a nagy teraszos, 14. emeleti, Dunára néző oldalon lévő ugyanekkora lakásnál akár 2,3-2,7 millió is lehet a négyzetméterár.

A fejlesztő most azt közölte, hogy további ütemeket készítenek elő, így ha végére érnek (mintegy nyolc év múlva), akkor összesen 3000 lakás lesz. Ezeket kiszolgáló újabb üzletek, éttermek és hamarosan egy nagy óvoda is létesül a beruházó pénzéből. Ugyancsak a beruházó viseli a teljes terület (lakó és irodanegyed, Kopaszi-gát, öböl, strand) üzemeltetési költségeit egy településfejlesztési szerződésnek megfelelően, amit még a Tarlós-érában kötöttek a Fővárossal és a XI. kerületi önkormányzattal. Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója viszont azt is mondta, hogy továbbra is vitában állnak Orosz Annával, a Momentum elnökével, parlamenti képviselővel, aki szerint a strandot köztulajdonban kellene hagyni.

A strand, ami jelenleg az egyetlen ilyen dunaparti létesítmény a folyó budapesti közigazgatási szakaszán, kávézónak és étteremnek is helyet ad, egyikben mákos lángos is kipróbálható. Az igazgató szerint egyébként a kerületi lakosok jelentős kedvezményt kapnak a belépő árából, ami szerinte "versenyképes" Budapesten.

Strand a BudaParton. Fotó: Mester Nándor Strand a BudaParton. Fotó: Mester Nándor

A BudaPart legújabb ütemében a beruházás közlekedést és közösségi tereket érintő fejlesztéseinek megvalósítása van a fókuszban. Jövő év második felében átadják a következő parkfejlesztési ütemet, ezzel létrejön a főváros ötödik legnagyobb közparkja és ennek részeként Buda legnagyobb többgenerációs játszótere.

Sétálva a munkaterület közvetlen közelében, látszott, hogy serénykednek a munkások. A fejlesztőtől megtudtuk, hogy most 2200 négyzetméternyi kereskedelmi ingatlan, 490 darab lakás és 8600 négyzetméternyi irodaépület kivitelezése zajlik. Nyolc év múlva már 25-30 ezer ember lakó-és munkahelye lesz itt. A BudaPart területének majdnem fele, 26 hektár zöld terület, ennek része a Kopaszi-gát is. A parkfejlesztés jelenlegi ütemében mintegy 3 hektáros központi park van építés alatt.

Lakóházak a BudaParton. Fotó: Mester Nándor Lakóházak a BudaParton. Fotó: Mester Nándor

E nagyszámú ember közlekedése súlyos feladat, hatalmas autóforgalom generálódott már most is, iaz, ebből kevés látszik, mert felszíni parkoló egyáltalán nincs. Csillapíthatja ezt, hogy az 1-es villamosnak van megállója, az épülő déli körvasútnak pedig lesz Nádorliget néven. Bár a cég nem igen hangsúlyozza, de nem halad a fonódó budai villamos továbbvitele a BudaPart felé. Állítólag megy az alkudozás (hivatalos nevén az egyeztetés) a Fővárossal és vélhetően a kormánnyal is, de ezek egyelőre semmi eredményt nem hoztak. Sőt, volt már olyan, egyelőre nem megerősített sajtóhír, hogy a kormány megszorító intézkedései elérik ezt is, tehát eltolják több évre a vonal kiépítését.