Tényleg ráfeküdtek a hozzájárulás behajtására a kamarák

Természetesen nem összevethető a két nagyságrend: míg az iparűzési adóból egy évben mintegy 800-1000 milliárd forint folyik be az önkormányzatokhoz, a kamarai hozzájárulás néhány milliárd forintos tétel, ha abból indulunk ki, hogy az MKIK 10 százalékos részesedése 470 millió forintot jelent. Mindenesetre a jelek szerint támadt egy igény arra, hogy a kamarai hozzájárulásokat is fordítsák mentőprogramokra. A hozzájárulásból egyébként a kamarák tanácsadói, mentori programokat finanszíroznak, ám e téren a mai napig van hiányérzetük a vállalkozásoknak.

A budapesti városvezetés nyilvánvalóan nem hagyta szó nélkül a kamarai elnök javaslatcsomagját, és egyebek mellett azzal vágtak vissza, hogy az iparűzési adó helyett felajánlhatná a kamarai hozzájárulásból hozzájuk befolyó összeget is a válságkezelésre.

A tavalyi évről szóló beszámolójuk szerint a kamarai hozzájárulásból 470,8 millió forint folyt be hozzájuk - 57 millió forinttal több, mint egy évvel korábban, és több mint 50 millióval több, mint amennyit 2019-re terveztek. A 14 százalékos növekedést pedig a területi kamarák és a NAV által lefolytatott behajtásokkal magyarázzák.

Érdemes megnézni, hogy a csúcsszerv, az MKIK könyvei mit mutatnak a hozzájárulás alakulásáról. A Parragh László vezette testület közvetlenül nem szed be pénzt ezen a jogcímen, mint említettük, a vállalkozások a területi kamaráknak fizetnek. De a bevételből azért részesedik az MKIK, mégpedig 10 százalékkal.

Akárhonnan is nézzük azonban, azt látni, hogy tetemes kintlévőséggel kell megbirkóznia a BKIK-nak.

De térjünk vissza az előző évhez. Azon a tényen túl, hogy sok vállalkozás nem teljesítette a befizetést, az is nehezíti a BKIK helyzetét, hogy a nyilvántartásaik enyhén szólva kaotikusak. Ennek oka évekkel ezelőtti időkre nyúlik vissza, mindenesetre a tavalyi évről szóló beszámolóban nem próbálják meg elkenni a dolgot, őszintén tárják a tagság elé a problémát.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a 2019-es helyzet volt, idén a koronavírus-járvány gazdasági hatásai bizonyosan még mélyebb nyomot hagynak a befizetéseken. Ezt észlelhették a kamarák is, a BKIK például arról tájékoztatta még márciusban a hozzá tartozó vállalkozásokat, hogy nem indít behajtási eljárást azokkal szemben, akik elmulasztották a március 31-i befizetési határidőt. Azonban amint véget ért a veszélyhelyzet június végén, újra számolniuk kellett a behajtási eljárással a késlekedő vállalkozásoknak - tette egyértelművé a BKIK.

A vállalkozások a mai napig nehezen fogadják el a hozzájárulási kötelezettséget, és ennek meg is van a következménye: a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2019-es költségvetési beszámolója szerint a minden év márciusában esedékes hozzájárulásból 1,564 milliárd forint bevétele keletkezett, de közben ennél is nagyobb összeget, 1,936 milliárd forintot tartottak nyilván kamarai hozzájárulás követelésként. Ebből 707 millió forintot adtak át a NAV-nak, hogy majd ők behajtsák a követelést.

A vállalkozásoknak 2012 óta évi 5000 forintot kell fizetniük hozzájárulás címén a területi kamaráknak. A bevételből 10 százalékig részesül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). A kamarai kimutatások szerint tavaly elég rendesen felpörgött a kintlévőségek behajtása, de még így is tetemes pénzzel tartoztak 2019 végén a vállalkozások.

Elég sok pénzzel tartoznak a vállalkozások. A járvány miatti könnyítés ideje is lejárt.

