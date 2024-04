Mennyit ártanak a háborúk a magyar energiapiacnak?

Akár az ukrajnai háború, akár az utóbbi hónapokban mind feszültebbé váló közel-keleti helyzet komoly hatással van az európai, így a magyar energiapiacra is. Az ellátásbiztonság mellett ugyanakkor az Európai Unióban továbbra is kiemelt kérdés a fenntarthatóság és az emisszió-csökkentés, ami az energiapolitika irányát is meghatározza.

Az energetikai szakembereket is megosztja a kérdés, hogy egy olyan energiahordozókban szegény ország, mint Magyarország miként tud hatékony és biztonságos energiarendszert kialakítani, amely még a zöld szempontoknak is megfelel. Mennyire kell követni az uniós trendeket vagy folytathatunk különutas stratégiát? Hogyan hatnak ezek a változások akár ellátási, akár az árak szempontjából a piacra?

Természetesen mindez nem csak makrogazdasági szinten érdekes, hanem a hazánkban működő vállalkozások számára is, hiszen a versenyképességüket befolyásoló tényező lehet, hogy milyen áron jutnak gázhoz és áramhoz. De sok iparvállalat számára az emissziós előírások miatt az is fontos, hogy idővel az ellátás mind nagyobb arányban történjen karbonsemleges forrásból. Hol tartanak a kínálati oldal szereplői és a kereskedők, képesek lesznek-e a folyamatosan növekvő igényeket kiszolgálni?

Energiapiaci kerekasztal beszélgetésünk résztvevői, Aszódi Attila (egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet), Holoda Attila (energetikai szakértő), és Dr. Kiss Csaba (MVM termelési vezérigazgató-helyettes) ezekről a témákról is kifejtik véleményüket.

Ha érdekli, hogy a fenti kérdéseket hogyan látják a hazai energiapiac meghatározó szakértői, akkor jelentkezzen a Privátbankár, az Mfor és a Piac és Profit kiadója, a Klasszis Lapcsoport által szervezet "E" mint energia című konferenciájára. Az eseményt május 16-án a budapesti Krisztina Plaza Irodaházban (Budapest - 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) tartjuk.

