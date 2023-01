A szokásosnál jóval korábban érkezik a februári nyugdíjjal a postás

Jó hírként harangozta be a Facebookra feltöltött videóban Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, hogy három nappal hamarabb érkezik meg a februári nyugdíj azokhoz, akiknek a postás viszi ki. A 13. havi, emelt összegű nyugdíj is előbb jut el az idősekhez. Ugyanakkor a szóvivő azt is közölte, hogy mivel a postások a szokásosnál több pénzzel fognak most dolgozni, így több időre van szükség a kézbesítésre.

Azok, akik banki utalással kapják a nyugdíjat nem fognak változást észlelni, mivel nekik a megszokott 10-i időpontban utalják a pénzt.