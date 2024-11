Az MBH Bank csatlakozik az ötszázalékos klubhoz

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

„Bankunk az idei évben mintegy négyszeresére növelte a lakáshitel-kihelyezést, és az eddigi sikeres gyakorlatokat továbbra is követve, a jövőben is elkötelezetten támogatjuk a hazai lakáshitelpiac fellendítését. Célunk, hogy ügyfeleink számára olyan átfogó otthonteremtési ökoszisztémát biztosítsunk, amely minden élethelyzetre kínál finanszírozási és lakhatási megoldásokat, valamint a széles termékpalettának köszönhetően minden élethelyzethez személyre szabott lehetőségeket nyújt, így örömmel csatlakoztunk a Bankszövetség kezdeményezéséhez” – fogalmazott Ginzer Ildikó.

Az önkéntes jelzáloghitel kamatplafon bevezetése mellett 2025-re további otthonteremtést segítő konstrukciók bevezetésén is dolgozik az MBH Bank, amelynek eredményeként majd elérhetővé válik a Munkáshitel és a Vidéki Otthonfelújítási Program. Előbbi a dolgozó fiatalok számára akár 4 millió forint kamatmentes hitelt kínál, 10 éves futamidővel, utóbbi 2025 elejétől 2026 közepéig lehetőséget biztosít az 5 ezer fő alatti településeken élők számára akár 3 millió forintos felújítási támogatás igénylésére, továbbá 6 millió forintos kamattámogatott hitelre, energetikai megkötések nélkül.

A hitelintézet a Nemzetgazdasági Minisztérium által is megfogalmazott és elfogadott feltételek szerint tervezi alkalmazni a kamatplafont. Eszerint a konstrukció a 35 év alatti fiatalok első zöld, legfeljebb 68 kilowattóra/négyzetméter/év primerenergia-igényű és minimum A+ energetikai besorolású lakásához jutását segítheti, amennyiben a lakás maximum 60 négyzetméteres, valamint bruttó ára kevesebb, mint 1,2 millió forint/négyzetméter.

„Az MBH Bank a kormányzati szándékkal és a Bankszövetség felhívásával összhangban dolgozik a speciális, kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció kialakításán” – jelentette be Ginzer Ildikó, a bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

