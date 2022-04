Megbukik Orbán kormánya vagy jön az ötödik ciklus? - percről percre

20:09 - Előbb a választási szavazatokat számolják

A Nemzeti Választási Iroda elnöke a nemrég végetért sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 19 órakor bezártak a szavazóhelyiségek, de van, ahol 15 perces csúszással (pl. Dunakeszi) sikerült a zárás, mert olyan hosszú volt a sor. Azért voltak hosszabb sorok, mert megnőtt az adminisztrációs teher a szavazóknak és a munkatársaknak is.

Ismét elhangzott: előbb a választási szavazatokat számolják meg, utána a népszavazás voksait. Elkezdték számolni a korábban leadott levélszavazatokat is.

Az országos listás végeredményt majd április 22-én állapítják meg. (via ATV)

19:53 - Befutott egy exit poll

Öt nyugati város, - Bécs, Berlin, München, Brüsszel, London - exit pool eredményei szerint vezet az ellenzék, de a szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy ezt nem szabad készpénznek venni, mert nem hivatalos információ.

(via ATV).

19:47 - Deutsch Tamás: Eddig háromszor nyertünk olimpiát világcsúccsal, meglátjuk, ma sikerül-e

Deutsch Tamás az ATV-ek elmondta, hogy örül a nagy részvételi aránynak. A rendszerváltás előtti időszakról beszélve kijelentette, hogy akkoriban éppen abban bíztak, ami most megvalósul, abban, hogy a szabad parlamenti választás a demokrácia ünnepe lesz, és ezt így fogják megélni a választópolgárok is. A nagy részvétel azt mutatja, hogy ez megtörténik, továbbá, hogy erős lesz a támogatottsága a kormánynak.

Deutsch Tamás kiemelte, hogy „most türelemmel kell viseltetnünk. Én persze abban bízom, hogy ez a magas részvétel 2018-hoz hasonlóan a mi bizakodó várakozásainkat fogják igazolni.”

Arra a kérdésre, hogy csalódottak lesznek-e a kétharmad hiányában, így válaszolt:

„Én soha nem gondolom, hogy egy olimpiai győzelem többet ér, ha valaki világcsúcsot is elér”. A lényeg a többség, "de nekünk háromszor sikerült úgy olimpiai győzelmet elérnünk úgy, hogy még világcsúcsot is hoztunk. Ha most is megtörténik, nagyon boldog leszek.”

19:43 - Hamarosan érkezhetnek az adatok

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint 15 perc múlva jöhetnek az adatok, ekkor zárulnak ugyanis az utolsó szavazókörök.

Az NVB elutasította Hadházy Ákos kérelmét. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

19:39 - Az NVB nem vizsgálódik

Hadházy Ákos az Erdélyben talált, eldobott ellenzéki szavazatok ügyében a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult és kérte az eset kivizsgálását valamint azt, hogy a választás eredményébe a levélszavazatokat ne vegyék figyelembe. Az NVB azonban elutasította a kérelmet, mondván a választási eljárási törvény Románia területére nem terjed ki.

19:28 - A Fidesz köszönetet mondott

Gulyás Gergely köszönetet mondott mindenért egy gyors sajtótájékoztatón, megítélése szerint a technikai lebonyolítás jó volt.

„Várjuk a választás eredményeit, láttuk, hogy optimizmusra adnak okot az első adatok” – tette hozzá Gulyás Gergely.

A parlamenti választás a magyar demokrácia ünnepe volt ezen a napon is – mondta Semjén Zsolt. Hozzátette, örvendetes, hogy a népszavazáson is magas volt a részvétel, ez azt jelenti, az állampolgárok fontosnak tartották, hogy itt is kinyilvánítsák véleményüket, ami iránymutató lesz a kormány számára. Semjén Zsolt köszönetét fejezte ki a határokon kívüli magyaroknak, akik jóval nagyobb számban vettek részt a szavazáson mint négy évvdel ezelőtt. A miniszterelnök-helyettes kijelentette, ezért a napokban megalakuló Országgyűlés az összmagyarország parlamentje lesz, amelyben a határon túli magyarok politikai akarata is érvényesülni fog.

19:26 - Fél órával urnazárás előtt

A 18:30-as részvételi adatok alapján a választásra jogosultak 67,8 százaléka adta le a voksát. A fővárosban kiemelkedő az aktivitás, már több mint 72 százaléka szavazott a választásra jogosultaknak.