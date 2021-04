A Biden-kormány társasági adóemelési tervez - mit jelent ez számunkra?

Az amerikai pénzügyminisztérium (Treasury Department) vezetője, Janet Yellen asszony, elismert munkaerőpiaci szakértő, akit korábban a FED elnökeként is megismerhetett a világ, már márciusban szóba hozta, majd április elején nagy hullámokat keltve konkretizálta az új kormány adópolitikai terveit. A minisztériuma pedig egy 17 oldalas elemzést tett közzé az adópolitikai elgondolások indoklásával.

Az adó minden demokráciában nagy fontosságú közügy. Amerikában különösen alapos törvényhozási eljárásban születik meg az adójogszabály, így lesz még elég alkalom a folyamatot megfigyelni és kommentálni. Mivel a fejlett világ legnagyobb gazdaságáról van szó, önmagában is fontos és érdekes mindaz, ami az Egyesült Államok gazdaságpolitikájában történik. Ha igaz az, hogy a gazdaságok kölcsönösen függenek egymástól, és az egyik országban bekövetkező változás kihat minden más országra, akkor ez az általános igazság különösen áll az amerikai fejleményekre. Ám most azért is okkal reagált a nemzetközi média azonnal és izgatottan a közzétett adóelgondolásokra, mert annak két lényegi vonatkozása közül a második kétségtelenül széleskörű és jelentős változást idézne elő egy sor országban, ha és amikor megvalósul.

Az első vonatkozás belföldi, már amennyire az amerikai gazdaság globális súlya mellett lehet egyáltalán a hazai jelzőt alkalmazni az olyan komoly ügyre, mint az amerikai vállalkozások adózása. Nos, a republikánus párt színeiben politizáló Trump alatt mérséklődtek a társasági adók, a hatalomváltást követően viszont a demokrata Biden-Harris kormányzat növelni akarja a cégektől származó állami bevételt. Ez idáig, mondhatni, papírforma: a demokraták rendszerint több közkiadást tartanak szükségesnek, ahhoz pedig több közbevételre kell szert tenni. A meghirdetett hatalmas infrastruktúra-fejlesztési program, amelyre mind az amerikai állapotok miatt, mind pedig konjunkturális okból valóban nagy szüksége van, nem finanszírozható kizárólag adósságnövelésből.