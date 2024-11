Bod Péter Ákos: Európa magára talál jövőre, Magyarország csak 2026-ban

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az importdrágulás és a várhatóan növekvő amerikai államháztartásihiány-hányad együttese felfelé mutató kockázat az amerikai infláció és kamatszint dolgában, és kellemetlen hatással lehet a nemzetközi kamatok mértékére, és így a magyar kamatszintre is. Ami tehát még 2024 októberében reálisnak látszott, akár hamarosan felülvizsgálatra szorulhat a gazdasági növekedésünkre ható kedvezőtlen tételek miatt.

Az áttekintett elemzés és prognózis egyike a legutóbb közzétett hasonló munkáknak. Hogy a valóság mind Európa egészében, mind minálunk ténylegesen hogyan alakul majd, az rengeteg befolyásoló tényezőtől függ. Ami jelenleg a bizonytalanságot növeli és a magyar növekedési várakozásokat még lejjebb vonja, az nem Németország helyzete és politikájának lehetséges alakulása. Trump választási győzelme nyomán a külkereskedelmi feltételek romlanak Európára nézve is, ez pedig a mi rekordméretű külső nyitottságunk mellett súlyos rizikótényező.

Ami a médiát is elérte: a bizottsági modellekből idénre 0,6 százalékos, roppant szerény növekedés jön ki. Ezzel a tavalyi visszaesés mértékét nem lehet kompenzálni; azaz két esztendő elmúltával a gazdasági teljesítmény marad a 2022-es szint alatt.

Ezekből a magyarázatokból a német és a magyar gazdaság közötti szoros kapcsolat miatt az utóbbi tételnek lehet tényleges jelentősége. Nézzük meg ezért a magyar fejezet áttekintése előtt, hogy az Európai Bizottság elemzői milyennek látják az európai gazdaság eddigi útját és várható teljesítményét, különös tekintettel Németországra. Továbbá minket a térségi viszonyok, a velünk összemérhető fejlettségű országok adatai is különösen érdekelhetnek.

Most már a kormány sem vár sem 4, sem pedig 2 százalékot idénre. Ami az ütemcsökkenés indoklását illeti: volt már a háború, noha az nyilván nem vadonatúj és nem is magyar-specifikus tényező, majd jött a nyár végi dunai árvíz, és legfőképpen a külvilág, benne a német konjunktúra cudar állapota.

Csakhogy. A Fitch még az idén októberben is 1,4 százalékos növekedéssel kalkulált 2024-re: ez sokkal lejjebb van a júniusban közzétett 2,3 százalékos idei várható növekedési indexnél, ám nyilvánvalóan irreális ez az adat. Azóta kijött egy újabb recessziós negyedév; a kérdés már leginkább csak az, hogy a fél és egy százalékos sávon belül hova esik majd a tényadat. Emlékeztetőül: az év közepéig a kormányzati megszólalások éves 4 százalékos (és nem 1 százalék alatti) növekedésről szóltak.

Már megint „Brüsszel”? Nem egészen, mások is hasonlóan látják újabban. Láthatóan minél későbbiek a kutatóintézetek, nemzetközi szervezetek hazánkkal kapcsolatos prognózisai, annál mérsékeltebbek a várt növekedési indexek.

Még Trump győzelme előtt, de már a félévi tényadatok ismeretében készült el az Európai Bizottság 2024 őszi gazdasági kitekintése a 2025-26-os időszakra. A magyar média leginkább azt észrevételezte, hogy a jelentés pesszimista a magyar gazdaság jövő évi növekedési kilátásait illetően. Valóban, sokkal visszafogottabb a magyar fejezet, mint a notóriusan nagyot mondó magyar kormányzaté. Igaz, még a „ki tud a legtöbbet ígérni” versenyben élen álló Nagy Márton miniszter is visszavett újabban a „három-hat százalékos növekedés” szövegéből; a költségvetés törvény tervezetébe beállított hivatalos jövő évi GDP-adat „csak” 3,4 százalék. Ám így is tátongó a szakadék: az Európai Bizottság 1,8 százalékra teszi a 2025-re prognosztizált növekedést.

