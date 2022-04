Gazdasági ütemcsökkenés, infláció, menekültügy: az orosz invázió következményei

Putyin háborúja napok alatt átíratta a nemzetgazdasági és üzleti terveket Európában, sőt ha kisebb mértékben is, az egész világban. Bár megesett véres háborúzás Európában a második világháborút követően is, nevezetesen a Balkánon, de a délszláv harcok potenciális biztonsági és politikai, gazdasági következményeit jóval felülmúlja az ukrán háború. Február 24-én követően azonnal leromlottak a növekedési kilátások a világgazdaságban, és még nagyobb lendületet vettek az áremelkedések. Az utóbbit részben néhány fontos termék világpiaci árának megdrágulása idézte elő, ám a bizonytalanság önmagában is árnövelő tényező.

Az orosz inváziót követő három-négy nap során nyilvánvaló lett, hogy ha villámháborús tervei voltak az orosz vezetésnek, akkor azok csődöt mondtak. A „különleges művelet” nem sikerült, és tényleges háborúvá vált az invázió, a háború mindenféle katonai és civil veszteségeivel, anyagi pusztulásával, valamint nemzetközi biztonságpolitikai következményeivel.

A politikai értelemben vett Nyugat reakciója meglepően gyors és még meglepőbben igen erőteljes volt; a gazdasági szankcióknak már az első köre is komoly intézkedéseket foglalt magába. A Nyugat talán tanult az Ukrajna elleni első, 2014-es orosz agresszió ügyéből. Akkor félszívvel és az események után kullogva döntöttek gazdasági büntető intézkedésekről, amelyek nyilvánvalóan nem voltak elégségesek, hogy Oroszország az elcsatolt Krím félszigetet és a két orosznyelvű térséget visszaadja Ukrajnának, és elriasszák az orosz vezetést egy újabb akció indításától. Most azonban a fejlett világ legtöbb állama kiterjedt gazdasági büntetésről döntött; ezek a maguk természete szerint gazdasági károkat, nehézségeket okoznak a szankcionáló félnek, de még inkább a szankcionáltnak.

Oroszország ezt megelőzően is nehéz, bajokkal teli állapotban volt a Covid-járvány és sok más belső ok miatt. Egymilliós többlet-halálozást szenvedett el a járvány két éve alatt, nagy volt az infláció, jelentős a képzett munkavállalók kivándorlása.