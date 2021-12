Ez történt idén az oktatásban - visszapillantás

JANUÁR

Mindjárt január 1-jén robbant a bomba, ugyanis az év utolsó közlönyéből derült ki, hogy a kínai Fudan Egyetem elhelyezésében a magyar kormány hathatós segítséget nyújt, például 800 milliós ingatlant kaphat.

Kapcsolódó cikk 800 milliós ingatlant kaphat a Magyarországra jövő kínai egyetem

Még a második hullám dübörgött, amikor január 23-i középiskolás felvételi megtartásának lehetőségéről kérdeztünk egy gimnáziumi igazgatót, valamint Nagy Erzsébetet, a PDSZ munkatársát. A középiskolákban 2020. november 11-2021. február 1-jéig digitálisan folyt az oktatás.

Döntött a Debreceni Egyetem, kezdeményezi a fenntartónál az áttérést az új szervezeti formára, az egyetem valamennyi eddigi tevékenységének folytatásával, beleértve a betegellátást is. És már az év első hónapjában arra kérték a pedagógusok a kormányt, hogy kezeljék őket is kiemelten, mint az egészségügyben, vagy a szociális intézményekben dolgozókat.

FEBRUÁR

A BGE is modellt váltó egyetemmé vált.

MÁRCIUS

Március 8-ával azonnali digitális tanrendet rendelt el a kormány az erős harmadik hullám miatt. Először április 7-ig szólt a rendkívüli eljárás, amit végül április 19-re módosítottak.

Azonnali oltást kértek a pedagógusok, miután a kormány nem sorolta be őket azokba a munkavállalókba, akik a frontvonalban dolgoznak.

Kapcsolódó cikk Azonnali oltást kérnek a pedagógusok

ÁPRILIS

Totyik Tamás, a Pedagógusok SZakszervezetének alelnöke kommentálta a hírt, miszerint Orbán Viktor úgy döntött: a középiskolások a brutális harmadik hullám miatt tovább maradhatnak online oktatásban.

Sztornózta a kormány a Diákváros fejlesztési programot, egyszerűen törölte a Nagyvásártelep rekonstrukcióját is tartalmazó fejlesztéseket. Ezért Karácsony Gergely főpolgármester kilátásba helyezte, hogy emiatt bukhat az atlétikai vb.

Kapcsolódó cikk Kinyitottak az iskolák: káosz a köbön

Április 19-én az ország kettészakadt: egyes gyerekek ma lázméréssel kezdték a napjukat az iskola bejáratánál, míg mások továbbra is otthon, egyedül vagy szülőkkel próbálják tartani a lépést a tananyaggal. De megszavazták az egyetemek alapítványi fenntartásba adását.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, kormánybiztos és Xu Ningsheng, a Fudan Egyetem elnöke online eseményen írta alá a Fudan Hungary Egyetem előkészítését lehetővé tevő stratégiai együttműködési megállapodást.

MÁJUS

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor szerint az ország lokomotívjai lesznek a modellváltó egyetemek

Teljesen új egyetemi rendszert hoztak létre Orbán Viktorék, azóta azt is tudjuk, miről is szól az átalakulás. A sárospataki Comenius Campus egy az egyben megkapta a Grand Tokaj Zrt. összes részvényét, tehát egy komplett állami cég tulajdonosa lett.

Egy édesapa arra kérte a pedagógusokat, miután hosszú hetek digitális oktatása után ismét jelenléti oktatásra került sor, hogy legyenek kíméletesek a pedagógusok a gyerekekkel.

A főpolgármester és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester összefogott, minek után „különösen nem támogatják” a Fudan Egyetem létrehozását.

JÚNIUS

Miután egy pedagógus beszélt az online oktatás utáni életről, iskolapszichológus írt a lapunknak arról, mennyire tértek vissza a gyerekek a digitális oktatásból a jelenléti oktatásba vissza.

A Makovecz Campus Alapítvány névre hallgató új alapítványt még az április végi monstre közvagyon-kiszervezős akcióban szavazta meg a parlament, a mostani dokumentum pedig kimondja annak közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként való létrehozását. Az új alapítvány megkapja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem korábbi piliscsabai kampuszát.

Létrehozták a Fudan Hungaray Egyetemért Alapítványt, amely első juttatásként meg is kapta a Nagyvásártelepet. Többezres tüntetés volt a Kossuth téren a Fudan egyetem ellen, ahol beszédet mondott többek között Karácsony Gergely főpolgármester is.

Kapcsolódó cikk Többezres tömeg tüntetett a Kossuth téren a Fudan Egyetem és a kormány ellen Vonulásos tüntetés volt szombaton délután Budapest belvárosában a kormány által erőltetett Fudan Egyetem ellen és a Diákváros mellett.

A Pedagógusok Szakszervezete nyílt levélben kérdezte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárt arról, hogy a kormány a Gazdaság-Újraindítási Akcióterv keretén belül gondol-e vajon a pedagógusokra is?

JÚLIUS

Egy július 21-i kormányrendelet ismét engedélyezi a népszavazások megtartását, tehát a Fudan egyetemről is lehet népszavazást tartani. Kihirdették a felvételi ponthatárokat.

AUGUSZTUS

A már korábban modellváltott tíz egyetemhez 2021. augusztus 1-ével csatlakozott a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vasárnap.

Augusztus utolsó napján a PSZ alnöke arról beszélt, mekkora tanárhiánnyal indul a tanév, s azt sem érti, a kormány miért nem az előző tanév végén oltotta a diákokat.

Kapcsolódó cikk Elindult az iskolai oltás: mindössze 48 ezer diákot oltanak be A 680 ezer 12-18 éves korú gyerekből 48 ezret oltanak be a tegnap indult kampány keretében, sok helyen már dolgoznak a védőnők. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke szerint ez csak egy adalék ahhoz, hogy roppant feszült hangulatban indul az idei tanév.

SZEPTEMBER

Bejegyezte a bíróság a Fudan Hungary Egyetem Alapítványt, melynek a magyar állam egy sor budapesti ingatlant ingyenesen, alapítói vagyonjuttatással ad majd át.

Az iskolaév elején a diákok közül 185 ezren éltek nyáron a koronavírus elleni oltás lehetőségével, és már csaknem 140 ezer új diplomást hozott a nyelvvizsgamentesség. A Szülői Hang elindította felmérését, amelyben bárki elmondhatja véleményét az óvodákat és iskolákat sújtó rendszerszintű problémákról.

Meghatározta az egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2022 és 2026 közötti finanszírozását az Országgyűlés. A most elfogadott törvény táblázatos formában határozza meg, mekkora állami támogatásból gazdálkodhat a 21 alapítvány a következő években. Összesítve mintegy 1700 milliárd forintos összegről van szó, a legtöbb pénzt a vidéki tudományegyetemeket fenntartó alapítványok kapják.

Kapcsolódó cikk Kiderült, hogy pontosan mennyit kapnak majd az egyetemi alapítványok Itt vannak az összegek, mennyit szán a kormány az egyetemi alapítványok működésére.

A magyarországi oktatásról különösen aggasztó adatokat közölt az OECD-jelentés.

OKTÓBER

Október 5-én, a Pedagógusok Világnapján a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett sztrájköveteléseiket ismét aktualizálta.

Óriási az érdeklődés az október 1-től ismét elérhető szabad felhasználású, teljesen kamatmentes Diákhitel Plusz iránt.

Miután megnyerte Márki-Zay Péter az ellenzéki előválasztást, megnéztük, a győztes mit tenne az oktatásban és az egészségügyben, ha a jövő évi választást is sikerülne megnyernie.

Kapcsolódó cikk Drasztikus lépéseket tenne Márki-Zay Péter az oktatásban és az egészségügyben Ezekkel az oktatási és az egészségügyi tervekkel, ígéretekkel vág neki a választásoknak Márki-Zay Péter.

NOVEMBER

Mivel októberben elrendelték a pedagógusok kötelező oltását, novemberben már készültek az anonim átoltottsági listák az iskolákban.

Több, úgynevezett modellváltó egyetemi alapítványt is érintő törvénymódosításról számoltunk be. A parlament előtt álló beadvány szerint az egyetemekhez kerülő ingatlanok feletti állami tulajdonosi jogok Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez kerülnek. Mindezt még az ingatlannyilvántartásba is be kell jegyezni, ha jogerőre emelkedik.

A negyedik hullám meredeken felfelé ívelő járványgörbéje ellenére még mindig tilos 12 éven felülieknek az online oktatás, miközben vannak, akik 6 hónapja kapott oltással járnak iskolába.

Kapcsolódó cikk EMMI: 12 éven felülieknek továbbra is tilos a digitális oktatás A negyedik hullám meredeken felfelé ívelő járványgörbéje ellenére még mindig tilos 12 éven felülieknek az online oktatás, miközben vannak, akik 6 hónapja kapott oltással járnak iskolába.

Semjén Zsolt arról nyújtott be törvényjavaslatot, hogy jelenleg az állam által birtokolt két velencei-tavi ingatlannal gazdagodjon a "fideszes alapítványok" egyike, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola nevet viselő intézmény.

DECEMBER

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke arról nyilatkozott lapunknak, hogy az állami oktatásból az egyházi és a magániskolákba menekülnek a tanárok a kötelező oltás miatt.

Kapcsolódó cikk Egyházi és magániskolákba menekülnek az oltáskerülő tanárok Többezer pedagógus eshet ki az állami rendszerből, mert nem veszi fel a Covid-oltást. A PSZ alelnöke erről lapunknak nyilatkozott.

A pedagógus szakszervezetek kiakadtak azon az etikátlan magatartáson, hogy miközben folynak még a bértárgyalások, Orbán Viktor rendeletben hirdette ki a tanárok bérpótlékának 10 százalékos emelését.

Megérkeztek az 5-11 éves gyermekeknek szánt Pfizer vakcinák, de sok szülő tanácstalan, hogy oltassa vagy ne a gyermekét.

Amennyiben az Országgyűlés megszavazza, az egyetemi modellváltás újabb lépcsőjeként az Óbudai Egyetemhez kerül a hazai tőkepiac egyik legaktívabb befektetője, a Széchenyi Alapok - olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében. Az már nem szerepel benne, hogy ennek révén 150 milliárd forint kerül az egyetemet működtető alapítványhoz, amely kuratóriumának elnöke Varga Mihály pénzügyminiszter.

Nem csak tanárból, óvodapedagógusból is óriási munkaerőhiány van. December 15-én járt le a pedagógusok kötelező oltásának határideje, utána két hét kivárási idő után januártól fizetés nélküli szabadságra küldik őket. Januárban figyelmeztető sztrájkra, márciusban egésznapos sztrájkra készülnek a pedagógusok, mert elégedetlenek a kormánnyal folytatott sztrájktárgyalásokkal, és a 10 százalékos bérpótlék-emeléssel. A kormány 63 milliárd forintot szán a pedagógusok béremelésre, de a két pedagógus szakszervezet nem ért egyet azzal, hogy nem az alapbért, hanem a bérpótlékot emelik. Közben Kásler Miklós, az EMMI minisztere visszakozott, s bejelentette, hogy méltányos eseteken eltekintenek a hiányzó oltástól.