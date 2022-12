Jövőre talán még nehezebb éve lesz az egészségügynek

JANUÁR

A hazai privát egészségügyi szektor legnagyobb felvásárlását hajtotta végre a Doktor24, amikor az UNION Biztosítóval együtt megvásárolta a pécsi Da Vinci Magánklinikát.

Nyolcvan adag Szputnyik Light orosz koronavírus-vakcina érkezett Magyarországra, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei megkezdhessék a szükséges vizsgálatokat.

Gigantikus várólistákkal indult az év a kórházakban. Három éve egy csipőprotézis-műtétre 291 nap volt az átlagos tervezett várakozási idő országosan, 2022 januárjában már 528 nap. Mindeközben rengeteg háziorvos hiányzott, 508 településen 645 betöltetlen háziorvosi praxis volt Magyarországon. Ez 2021 februárjához képest a betöltetlen praxisok számában 6, a települések esetében 11 százalékos növekedést jelent.

Berobbant az ötödik hullám.

19 kórház kezdte adósság nélkül az évet. A 41 milliárdos konszolidációnak köszönhetően 3,3 milliárddal kezdhették el 2022-őt az egészségügyi intézmények.

Jövőre sem lesz egyszerű. Fotó: Depositphotos

FEBRUÁR

Misztikus módon eltűntek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) várólistás adatai. Korábban még olvasható volt a honlapján, hogy egyes műtétekre mennyit kell várni, az adat azonban februárra eltűnt.

Év elején az ellenzéki pártok még az egészségügy megújításáról beszéltek, Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő pedig arról, hogy 12 év alatt hová jutott a szektor.

Kiszámolták, mennyivel költöttünk többet használhatatlan lélegeztetőgépekre, mint a britek.

A gyógyászatisegédeszköz-forgalmazók jelezték, hogy 2022 tavaszán több száz gyógyászati segédeszköz – például mankó, járókeret, moped, gyerekek súlyos gerincferdülését korrigáló, egyedi gyártású fűző, cipő – tűnik el a hazai betegellátásból.

Rékassy Balázs orvos, egészségügyi szakközgazdász arról beszélt lapunknak, hogy az elmúlt két évben egyes források szerint 17 ezer, más források szerint „csak” 5-7 ezer dolgozó tűnt el az állami egészségügyből.

Kapcsolódó cikk Hová tűnt a 17 ezer egészségügyi dolgozó? Az elmúlt két évben egyes források szerint 17 ezer, más források szerint „csak” 5-7 ezer dolgozó tűnt el az állami egészségügyből. Vajon hová mentek?

A jó kezdés után durván megugrott a kórházak adóssága, januárban ugyanis 5,4 milliárdos növekedés történt.

MÁRCIUS

A február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt megjelentek az ukrán menekültek hazánkban is, az Ukrajnából áthozott koronavírus következményeiről Kunetz Zsombor, valamint szegedi virológusok és kutatók is arról beszéltek, hogy mindez okozhat még fejfájást Magyarországnak.

Hazánk volt az egyetlen olyan ország a közép- és kelet-európai régióban, ahol 2002 és 2019 között csökkent az állami egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya. A járvány látványos fordulatot hozott az addigi trendben, ebben azonban komoly szerepe volt a botrányos lélegeztetőgép-beszerzéseknek.

Politikai szálat sejtetett Komáromi Zoltán, akkor még háziorvos, ma már a DK árnyékkormányának egészségügyi minisztere a meddőségi kezelések államosítása mögött. Azóta kiderült, hogy Novák Katalin sógornője lett a Humánreprodukciós Igazgatóság vezetője.

Február végén 13 milliárd forinttal tartoztak az egészségügyi ellátók a beszállítóiknak.

ÁPRILIS

A gyógyszergyártó cégek elkezdték csökkenteni a jelenlétüket a háborút kirobbantó Oroszországban.

Kunetz Zsombor, a Fidesz-győzelmet hozó választások után arról beszélt, hogy az egészségügyben tovább fog folytatódni a lepusztulás. Megszigorították a meddőségi vizsgálatok egy részét, és ebben a hónapban még oltási akciónapok voltak.

Eörsi Dániel háziorvos az ukrán menekültek egészségügyi állapotáról beszélt lapunknak, Kincses Gyula, a MOK elnöke pedig megkongatta a vészharangot véleményével, miszerint a régi-új kormánynak nagyobb fókuszt kellene helyeznie az egészségügyre, miközben a háziorvosok már nem kérhetik a mentőket koronavírus-teszt elvégzésére.

A kormány röviddel a választások előtt úgy döntött, hogy államosítja a kórházak és a központi egészségügyi hivatalok informatikai rendszerét, amivel alaposan meglepte a hazai informatikai szektort is.

Kapcsolódó cikk "Derült égből villámcsapás a teljes egészségügyi informatikai piac megszüntetése" A kormány röviddel a választások előtt úgy döntött, hogy államosítja a kórházak és a központi egészségügyi hivatalok informatikai rendszerét.

Tovább izmosodtak a kórházi adósságok, március végéig 16,1 milliárd forintos tartozásuk halmozódott fel. Az EMMI pedig közölte, hogy május végétől feloldják az egészségügyi dolgozók felmondási tilalmát.

MÁJUS

Hihetetlen, de megszüntették az EMMI-t, de a magyar történelemben nem az első eset, hogy a Belügyminisztériumhoz került az egészségügy.

Bár az utolsó két meddőségi magánklinikát, a Reprosys-t és a Versys-t nem vette meg az állam, engedély hiányában be kellett csukniuk a kapuikat. Így már csak valóban az állami, vagy a külföldi klinikák jöhetnek szóba a meddőséggel küzdő pároknak.

Bár több adat eltűnt a NEAK honlapjáról a várólistákkal kapcsolatban, az látható volt még, hogy májusban 54 050 fő várt valamilyen műtétre.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány kirobbanása óta már 9,6 millió forintot kapott jutalmul, miközben a kórházak adóssága 20 milliárd forintra kúszott fel.

Egy új magyar tanulmány megmagyarázta, miért voltak ilyen magasak Magyarországon a Covid-halálozások. Felütötte a fejét a majomhimlő a nyugati országokban, amire megkezdték a vakcinák gyors gyártását.

Lancz Róbert, a Doktor24 vezérigazgatója lett a PRIMUS Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének vezetője, aki a magán- és az állami egészségügy szükségszerű közelítéséről is beszélt.

Május végén Magyarországon is megjelent az első majomhimlő-fertőzött.

JÚNIUS

Csokorba gyűjtöttük, hogy a járvány miatt előtérbe került közszereplők (Müller Cecília, Merkely Béla, Szlávik János, Rusvai Miklós, Győrfi Pál) cégei hogyan teljesítettek 2021-ben. Senkinek nem lehet oka panaszra.

Meghalt Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos, a Magyar Kórházszövetség pedig új elnököt választott Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház igazgatójának személyében.

Beterjesztették a 2023-as költségvetési tervezetet, melyben a két önálló tárca nélküli ágazat közül az egészségügy 4, az oktatás 9 százalékos növekedést irányzott elő, de szakértők szerint ez vajmi kevés dologra lesz elegendő.

A Covid-tesztek igen jól hoztak a konyhára, volt olyan cég, amelynek 16-szoros bevételt eredményeztek. Az Európai Unió 110 ezer darab mpox (akkor még majomhimlőnek nevezték) elleni vakcinát vásárolt, ebben a hónapban pedig hatra emelkedett a magyar fertőzöttek száma.

Májusban csak kis mértékben, 2 milliárddal emelkedtek a kórházi adósságok, viszont fél év alatt 25 háziorvos hagyta ott praxisát.

Kaáli Nagy Géza, a Kaáli Intézetek egykori alapítója, ma már a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum tulajdonosa, megosztotta lapunkkal, hogyan kerültek állami kézbe az intézményei.

Kapcsolódó cikk Így került állami tulajdonba a Kaáli Intézet - exkluzív múltidézés a névadó professzorral Talán kevesen tudják, de nemrégiben megjelent Dr. Kaáli Nagy Géza professzor életrajzi kötete, amelyből soha nem hallott-látott unikális információk is kiderülnek.

JÚLIUS

Már fél évvel ezelőtt is tiltakozott a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) az önkormányzati fenntartású egészségügyi szakrendelők államosításának kormányzati szándéka ellen.

Kiverte a biztosítékot a kata eltörlésének híre, amire az egészségügyi szakdolgozók is felemelték a szavukat, miközben nyáron a kórházakban a szabadságok és az általános szakemberhiány miatt sorozatban álltak le a rendelések. A kórházak adóssága júliusra 24,9 milliárd forintot ért el.

Ekkor még gőzerővel dolgoztak az omikronspecifikus mRNs vakcinákon, ma már a fejlett országokban, így nálunk is hozzáférhető.

AUGUSZTUS

Magyarországon jó ideje titkosak a lombikbébi-adatok, körbenéztünk, rajtunk kívül a szomszédban mi a helyzet. Ismét meglódultak a kórházi adósságok, augusztusban már 29,2 milliárd forinttal, tehát 4,3 milliárddal nagyobb összeggel tartoztak az egészségügyi intézmények az előző hónaphoz képest.

Megtudtuk, hogy Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből indulva terjesztik ki az országra 2023 januárjától az új háziorvosi ügyeleti rendszert, melyet egy éve tesztelnek Hajdú-Biharban.

Kapcsolódó cikk Új világ jön a háziorvosi ügyeleti rendszerben Januártól több megyében is este tízig a háziorvosok nagyobb szerepet kapnak, utána a mentőszolgálat veszi át a feladatot.

SZEPTEMBER

Egy magánegészségügyi konferencián arról beszéltek a privátszektor vezetői, hogy itt is áremelkedésre lehet számítani. Pedig a lakosság egyre nagyobb hányada veszi igénybe az akadozó állami rendszer helyett a magánegészségügyi szolgáltatásokat.

A kormány szép csendben módosította az abortusztörvényt, mely sokaknál kiverte a biztosítékot. E szerint csak akkor végezhető el a terhességmegszakítás, ha a magzatról szívultrahangos felvétel is készült.

Már kérhető a koronavírus emlékeztető oltása, amely kizárólag csak két vagy három oltás után igényelhető. Szeptember 5-től szigorú ellenőrzés kezdődött a háziorvosi rendelőkben, amellyel kapcsolatban érintetteket kérdeztünk. Egyikük szerint nonszensz ilyennel stresszelni a háziorvosokat, amikor sokkal fontosabb dolgokat is lehetne végezni ehelyett.

A háború és a magas infláció miatti takarékoskodás ellenére állítólag mégis megépül a Dél-budai Centrumkórház. A kórházi adósságok tovább izmosodtak, szeptemberre már 35,6 milliárd forintra rúgtak e tartozások. Mindeközben a kórházak az energiaválság miatt több mint 4-szeres áron kapják a gázt a kórházak, ezért át kellett írniuk a költségvetésüket.

OKTÓBER

Elkészült az egészségügy átalakításáról szóló javaslat - amit azóta meg is szavaztak -, ami az ellátórendszer szinte valamennyi szegmensét érinti. Többek között az alapellátás kivételével a szabad orvosválasztást megszüntette, a magánpraxisban dolgozó orvosokat állami részvételre kötelezték, létrehozzák a Nemzeti Laborhálózatot, átalakították az egészségügyi szűréseket, az egészségügyi szakdolgozóknak bért emelnek, csökkentik a várólistákat, felszámolják az egészségügyben történő közreműködési jogviszonyokat, átalakítják a szakápolási rendszert és a kerettörvényt. Kunetz véleménye, hogy a kormány sudri-bunkó módon kívánja megreformálni az egészségügyet, a MOK kifogásolta, hogy meg sem kapta a reformtervezetet.

Kapcsolódó cikk Magánegészségügy: vészforgatókönyvvel, áremeléssel, egyéb trükkökkel a rezsidémon ellen A gazdaság szinte minden szektora küzd a megnőtt energiaárakkal. Kérdés, hogy a magánegészségügyi cégek hogyan birkóznak meg a hihetetlen számokat mutató rezsiszámlákkal.

Furcsa adatváltozás történt a várólistáknál, most már csak azok szerepelnek azokon, akiknek 60 napnál többet kell várniuk a beavatkozásra. Így olyan, mintha kevesebben lennének, pedig egyáltalán nem. A kórházi adósságok már 38,4 milliárd forintnál tartanak.

NOVEMBER

További újítások derültek ki a tervezett egészségügyitörvény-módosítások között, például az elfekvőket megszüntetné az állam, vagy több helyen is megszüntetné a háziorvosi ügyeletet. A MOK megtette javaslatait a kormánynak a tervezett átalakítások miatt, de érdemben nem közeledtek az álláspontok. A Magyar Rezidens Szövetség is nyilvánosságra hozta a véleményét, miközben már arra is fény derült, hogy hét törvényt is módosítana a tervezet.

A Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a Covid-járvány, az orosz-ukrán háború, a rossz energiahelyzet, a munkaerőpiaci nehézségek, az aszály és az infláció kihúzta a gyógyszergyártók alól a talajt, és áthúzták a cég elmúlt 25-30 éves árazási filozófiáját is.

Kiderült, hogy idén nem lesz olyan nagy mértékű a kórházi adósságok konszolidácója, mint tavaly, mert csak a háromnegyedét akarják kifizetni, pedig már 46,7 milliárd forintnál tartanak.

A WHO átnevezte a majomhimlőt mpox-ra, mert rasszistának tartotta az elnevezést.

DECEMBER

4500 orvos letétbe helyezné a felmondását, válaszul a parlamentben elfogadott egészségügyi törvény módosítása miatt, a MOK pedig rendkívüli közgyűlést hív össze a megszavazott módosítások okán, sőt, szerintük most igazán nagy a baj.

Kiderült az is, hogy az egészségügy átalakításáról szóló törvénymódosítások azt is szabályozzák, hogy a magánpraxisban dolgozó orvosoknak kötelező lesz az állami szektorban is 20 órát vállalniuk, de a fogorvosok finanszírozását is megbolygatná a Belügy.

30 millió forintot adott a kormány a kórházak konszolidációjára, ami a teljes kórházi adósságok alig több, mint a felére elegendő.

Karácsony előtt egy nappal pedig a kormány a gyógyszerszerkészítményeket és gyógyszeralapanyagokat gyártókra is extraprofitadót vetett ki, ez például az idén a legnagyobb hazai tulajdonú gyógyszergyártó, a Richter "zsebéből" nagyságrendileg 28 milliárd forintot vesz ki - közölte a tőzsdei társaság.